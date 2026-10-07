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Cristiano Ronaldo'dan Messi'ye Veda Yorumu: "Sonsuza Dek Yaşayacak Bir Tarih Yazdın"

Cristiano Ronaldo'dan Messi'ye Veda Yorumu: "Sonsuza Dek Yaşayacak Bir Tarih Yazdın"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 21:55
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Arjantin Milli Takımı'na Benin karşısında 3-0'lık galibiyetle veda eden Lionel Messi'ye futbol dünyasından mesaj yağdı. Mesajlardan biri, yıllardır adı Messi'yle yan yana anılan Cristiano Ronaldo'dan geldi: Portekizli yıldız, Messi'nin Instagram'daki veda paylaşımının altına yorum bıraktı.

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Ronaldo, Messi'nin veda paylaşımının altına yazdı: "Leo, bunca yıldır ülkeni savundun ve sonsuza dek yaşayacak bir tarih yazdın."

Ronaldo, Messi'nin veda paylaşımının altına yazdı: "Leo, bunca yıldır ülkeni savundun ve sonsuza dek yaşayacak bir tarih yazdın."

Messi'nin Instagram'daki veda paylaşımının altına düşen yorumlar arasında en çok konuşulanı Cristiano Ronaldo'nunki oldu. Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı, Messi'ye 'Leo' diye hitap ederek onun yıllardır ülkesini savunduğunu, geride kalıcı bir tarih bıraktığını yazdı.

Tek cümlelik yorum, iki yıldızın yaklaşık 20 yıldır süren rekabeti düşünüldüğünde ayrı bir ağırlık taşıyor. Ballon d'Or'dan gol rekorlarına uzanan bu çekişme futbolun son iki on yılına damga vurdu; Ronaldo'nun bu kez rakip değil, bir meslektaş olarak konuşması da gündem oldu.

Ronaldo'nun yorumundan önce veda gecesi sahada yazıldı: Messi iki gole katkı verdi, penaltıdan 126. golünü attı.

Ronaldo'nun yorumundan önce veda gecesi sahada yazıldı: Messi iki gole katkı verdi, penaltıdan 126. golünü attı.

Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynanan Benin maçında ilk gol ikinci yarının başında geldi. Messi'nin kullandığı kornerde yükselen Nicolas Otamendi, topu 48. dakikada ağlara gönderdi. 61. dakikada kaptan bu kez Nico Paz'ın önünü açan pası verdi ve Arjantin 2-0 öne geçti.

Skoru 3-0'a getiren gol ise Messi'den geldi. Penaltı noktasına giden 39 yaşındaki yıldız, sol ayağıyla topu üst köşeye yerleştirdi ve milli formayla 126. golünü kaydetti. Arjantin Futbol Federasyonu geceyi 'Kimsenin bitmesini istemediği gece' sözleriyle duyurmuştu; 85 bin kişilik tribün de maçı ayakta izledi.

Messi, final düdüğünün ardından mikrofonu alıp yaklaşık 10 dakika konuştu ve "Hepinizi özleyeceğim" dedi.

Messi, final düdüğünün ardından mikrofonu alıp yaklaşık 10 dakika konuştu ve "Hepinizi özleyeceğim" dedi.

Final düdüğü çaldığında Messi sahadan ayrılmak yerine mikrofonu eline aldı. Yaklaşık 10 dakika süren konuşmasında gözyaşlarına hâkim olamadı; Enzo Fernandez dahil bazı oyuncular da duygusal anlar yaşadı.

'Bu formayı 20 yılı aşkın süre giymek büyük bir gurur kaynağıydı. Hiç savaşmayı bırakmadım, elimden gelenin en iyisini vermekten vazgeçmedim' diyen Messi, sözlerini şöyle bitirdi: 'Arjantin Milli Takımı için oynamak insanın başına gelebilecek en güzel şey. Sonsuza dek geri gelmek isterdim. Hepinizi özleyeceğim. Bundan sonra sizin yanınızda olacağım, milli takımı ve arkadan gelenleri destekleyeceğim.'

208 maçta 126 gol: Messi, uluslararası gol sıralamasında yalnızca Ronaldo'nun gerisinde kaldı.

208 maçta 126 gol: Messi, uluslararası gol sıralamasında yalnızca Ronaldo'nun gerisinde kaldı.

Arjantin formasıyla ilk maçına 2005'te Macaristan karşısında çıkan Messi, o gece oyuna girdikten kısa süre sonra kırmızı kart görmüştü. Aradan geçen 21 yılda 208 maça ve 126 gole ulaştı; Arjantin tarihinin en çok forma giyen ve en çok gol atan futbolcusu oldu. Uluslararası maçlardaki toplam gol sıralamasında ise yalnızca Cristiano Ronaldo'nun gerisinde yer alıyor.

Vitrininde 1 Dünya Kupası ve 2 Copa America kupası bulunan Messi, bu yaz Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmelerinin ardından milli takımı bırakma kararını duyurmuştu. Kariyerine Inter Miami'de devam eden yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2028 sezonunun sonuna kadar sürüyor.

Tribünlerde 85 bin kişi, "gracias" yazılı dev bir 10 numaralı formayla Messi'ye teşekkür etti.

Tribünlerde 85 bin kişi, "gracias" yazılı dev bir 10 numaralı formayla Messi'ye teşekkür etti.

Gece, 'Son Tango' adı verilen bir törenle başladı. Havai fişek gösterisi sahaya çıkan oyuncuları karşıladı; tribünlerde 10 numaralı formanın üzerine 'gracias' yazılı dev bir görsel açıldı. Soledad Pastorutti, Ulises Bueno, Amar Azul ve Damas Gratis gibi isimler sahne aldı.

Maçın 10. dakikasında oyuna ara verildi ve stat Messi'yi ayakta alkışladı. Buenos Aires Üniversitesi de kaptana fahri doktora unvanı verdi.

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Ronaldinho: "Hikayenin ilk gününden itibaren bir parçası olmak ne büyük bir zevk ve mutluluktu kardeşim!"

Ronaldinho: "Hikayenin ilk gününden itibaren bir parçası olmak ne büyük bir zevk ve mutluluktu kardeşim!"

Ronaldo'nun yanı sıra Messi'nin eski Barcelona takım arkadaşı Ronaldinho da sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Brezilyalı yıldız, Messi'nin hikâyesinin ilk gününden itibaren bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu 'kardeşim' hitabıyla dile getirdi.

Neymar da futbol dünyası adına Messi'ye teşekkür edenler arasındaydı. Rodrigo De Paul ile Angel Di Maria ise Messi'yle aynı sahneyi paylaşmaktan duydukları gururu anlattı.

Dünya basını Messi'ye sayfalarını ayırdı: "Bir tanrı olarak emekli oluyor."

Dünya basını Messi'ye sayfalarını ayırdı: "Bir tanrı olarak emekli oluyor."

Veda, dünya basınında da geniş yer buldu. New York Times, 'Arjantin, Lionel Messi'yi nasıl sevmeyi öğrendi? O, bir tanrı olarak emekli oluyor' diye yazdı. Marca 'En Muhteşem Veda: Messi artık tarih oldu ve tüm Arjantin'i ağlattı' başlığını attı; Sport ise vedayı 'bir galibiyet, bir gol ve iki asist' diye özetledi.

ESPN, Messi'nin 'gözyaşları içinde geçen son tangosunda' gol attığını yazarken Arjantin'in Ole gazetesi sayfasını 'Sonsuz teşekkürler, Lionel Andres Messi' sözleriyle kapattı. La Repubblica ise Messi'nin kendi cümlesini manşete taşıdı: 'Sizinle birlikte hayallerimi gerçekleştirdim.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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