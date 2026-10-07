Cristiano Ronaldo'dan Messi'ye Veda Yorumu: "Sonsuza Dek Yaşayacak Bir Tarih Yazdın"

Messi'nin Instagram'daki veda paylaşımının altına düşen yorumlar arasında en çok konuşulanı Cristiano Ronaldo'nunki oldu. Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı, Messi'ye 'Leo' diye hitap ederek onun yıllardır ülkesini savunduğunu, geride kalıcı bir tarih bıraktığını yazdı.

Tek cümlelik yorum, iki yıldızın yaklaşık 20 yıldır süren rekabeti düşünüldüğünde ayrı bir ağırlık taşıyor. Ballon d'Or'dan gol rekorlarına uzanan bu çekişme futbolun son iki on yılına damga vurdu; Ronaldo'nun bu kez rakip değil, bir meslektaş olarak konuşması da gündem oldu.