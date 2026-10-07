Cristiano Ronaldo'dan Messi'ye Veda Yorumu: "Sonsuza Dek Yaşayacak Bir Tarih Yazdın"
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Arjantin Milli Takımı'na Benin karşısında 3-0'lık galibiyetle veda eden Lionel Messi'ye futbol dünyasından mesaj yağdı. Mesajlardan biri, yıllardır adı Messi'yle yan yana anılan Cristiano Ronaldo'dan geldi: Portekizli yıldız, Messi'nin Instagram'daki veda paylaşımının altına yorum bıraktı.
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Ronaldo, Messi'nin veda paylaşımının altına yazdı: "Leo, bunca yıldır ülkeni savundun ve sonsuza dek yaşayacak bir tarih yazdın."
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Ronaldo'nun yorumundan önce veda gecesi sahada yazıldı: Messi iki gole katkı verdi, penaltıdan 126. golünü attı.
Messi, final düdüğünün ardından mikrofonu alıp yaklaşık 10 dakika konuştu ve "Hepinizi özleyeceğim" dedi.
208 maçta 126 gol: Messi, uluslararası gol sıralamasında yalnızca Ronaldo'nun gerisinde kaldı.
Tribünlerde 85 bin kişi, "gracias" yazılı dev bir 10 numaralı formayla Messi'ye teşekkür etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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