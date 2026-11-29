Konserlerde Şarkıcıların Kulağındaki Kulaklıklar Bakın Ne İşe Yarıyor
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Konserlerde şarkıcıların ve müzisyenlerin kulağında küçük kulaklıklar görmek artık çok sıradan. 'Kulak içi monitör' denen bu cihazlar, sanatçının sahnede kendi sesini net duymasını sağlıyor, kulağını da koruyor. Seyircinin hiç duymadığı bazı seslerin adresi de yine bu kulaklıklar.
Gelin birlikte bakalım.
Kulaklık, sahnenin gürültüsü içinde sanatçının kendi sesini net duymasını sağlıyor.
Kulağı kapatan kulaklıklar hem işitmeyi koruyor hem de cızırtıyı önlüyor.
Seyircinin duymadığı tempo sesleri ve hazır kayıtlar da kulaklıktan geliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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