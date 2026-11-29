Kulaklıklardan önce sahnede yere konan monitör hoparlörleri kullanılıyordu. Ses teknisyenlerine en sık gelen istek de 'Sesimi açar mısın?' oluyordu. Davul zaten yüksek sesle çalıyor, gitar ve bas da kendi amfilerinden geliyor; şarkıcının ise kendini duymak için yalnızca bu hoparlörlere güvenmesi gerekiyordu. Herkes kendini duymak için sesini açınca sahne giderek gürültülü hale geliyordu.

Kulak içi monitör, sanatçıyı sahnedeki gürültüden ve salonun akustiğinden yalıtarak stüdyodakine yakın bir ses sunuyor. Kendini net duyan şarkıcı, sesini zorlamak zorunda da kalmıyor; bu da sesini uzun yıllar korumasına yardımcı oluyor.