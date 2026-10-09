Vücudumuza Bak Sen: Kulaklıkla Müzik Dinlemenin Hoparlörden Dinlemeden Farkı Ne?

Hoparlörler havayı ve odayı titreştirir. Bas sesleri sadece kulağımızla değil, göğsümüzde ve kemiklerimizde de hissederiz. Kulaklıkta ise yalnızca kulak zarımızı titreştirdiği için basları fiziksel bir darbe olarak değil, sözel ve işitsel bir detay olarak algılarız.