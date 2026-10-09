Vücudumuza Bak Sen: Kulaklıkla Müzik Dinlemenin Hoparlörden Dinlemeden Farkı Ne?
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Kulaklıkla mı müzik dinliyorsun? Yoksa hoparlörden son ses mi açıyorsun? İyi de bu ikisinin arasındaki fark ne diyorsan hadi bakalım, keşfe çıkıyoruz!
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Sahne ve genişlik hissi
Kanal karışımı
Gövde rezonansı
Oda akustiğinin etkisi
Detay ve mikro izolasyon
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İzolasyon ve mahremiyet
Stereo görüntüleme
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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