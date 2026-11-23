Ünlü Müzisyenlerin Sahnede Kullandıkları İkonik Sahne Adlarının Nereden Geldiğini Açıklıyoruz!
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Bazı sahne isimleri o kadar ikonik ve müzisyenle o kadar bütünleşmiş durumda ki, onların aslında nüfus cüzdanında yazan gerçek isimler olmadığını bile unutuyoruz! Çocukluk lakaplarından sevdikleri şarkılara kadar, dünyaca ünlü müzisyenlerin sahne adlarının arkasındaki eğlenceli hikayeler!
Lady Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta)
Bono (Paul David Hewson)
The Weeknd (Abel Makkonen Tesfaye)
Slash (Saul Hudson)
Sting (Gordon Matthew Thomas Sumner)
Ceza (Bilgin Özçalkan)
Post Malone (Austin Richard Post)
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