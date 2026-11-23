Bazı sahne isimleri o kadar ikonik ve müzisyenle o kadar bütünleşmiş durumda ki, onların aslında nüfus cüzdanında yazan gerçek isimler olmadığını bile unutuyoruz! Çocukluk lakaplarından sevdikleri şarkılara kadar, dünyaca ünlü müzisyenlerin sahne adlarının arkasındaki eğlenceli hikayeler!