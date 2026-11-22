Favori Rengine Göre Hayatının Şarkısını Açıklıyoruz!
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Favori Rengine Göre Hayatının Şarkısını Açıklıyoruz!
Favori rengini seç bakalım!
TARKAN - Şımarık
Pharrell Williams - Happy
Sertab Erener - Rengârenk
Bob Marley - Three Little Birds
Pinhani - Dünyadan Uzak
Lana Del Rey - Young and Beautiful
Manifest - Toz Pembe
Barış Manço - Dönence
Sezen Aksu - Gülümse
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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