Sen girdiğin ortamda fark edilmekten korkmayan, duygularını yoğun yaşayan ve istediğini elde etmek için harekete geçebilen birisin. Aşk senin için sıradan bir duygu değil, bazen bütün dünyayı değiştirebilecek kadar güçlü bir deneyim. İçinde hem cesur hem de eğlenceli bir taraf var ve bunu saklamaya pek niyetin yok. Hayatının şarkısı Şımarık çünkü senin hikayende tutku, özgüven ve biraz da başına buyrukluk var.