Bir Hafta Boyunca Ünlüleri Mizahına Alet Ederek Güldüren X Kullanıcıları!
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Her adımları olay, her söyledikleri her paylaştıkları gündem oluyor. Kendileri bu kadar göz önünde olunca sosyal medyada haklarında şakalar yapılması da gayet doğal. Evet, ünlü isimlerden bahsediyoruz.
Ünlüleri mizahımızın mezesi haline getirmekten bir an olsun vazgeçmiyoruz. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler ünlüleri mizahlarına alet ederek etkileşimini taştan çıkarmış?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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