Almanya'dan Çıkan En İyi Metal Grubunu Seçiyoruz!
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Almanya, metal müzik dünyasına birbirinden efsane gruplar kazandıran ülkelerden biri. Heavy metalden thrash metale, power metalden death metale kadar pek çok türde iz bırakan gruplar, yıllardır sahneleri doldurmaya devam ediyor. Peki sence Almanya'dan çıkan en iyi metal grubu hangisi? 👇
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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