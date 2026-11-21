Bir Dönem Gençliğin Elinden Düşmeyen Kasetlerden Plaklara: Müzik Dinleme Alışkanlıklarımızın Nostaljik Evrimi
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Bugün tek bir dokunuşla milyonlarca şarkıya saniyesinde ulaşabiliyoruz ama müziğe ulaşmanın biraz 'emek' istediği o günlerin tadı bir başkaydı! Kaset sarmak için kurşun kalem aradığımız yıllardan, MP3 çalar hafızasında yer açmak için şarkı sildiğimiz günlere ve plakların muhteşem geri dönüşüne uzanan o nostaljik yolculuğa çıkıyoruz.
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