Bugün tek bir dokunuşla milyonlarca şarkıya saniyesinde ulaşabiliyoruz ama müziğe ulaşmanın biraz 'emek' istediği o günlerin tadı bir başkaydı! Kaset sarmak için kurşun kalem aradığımız yıllardan, MP3 çalar hafızasında yer açmak için şarkı sildiğimiz günlere ve plakların muhteşem geri dönüşüne uzanan o nostaljik yolculuğa çıkıyoruz.