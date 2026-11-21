Sevgili Kova, Güneş bugün Yay burcuna, senin sosyal çevre ve dilekler evine geçiyor. Önümüzdeki haftalar arkadaşlarla buluşmaların, grup projelerinin ve geleceğe dair umutların öne çıktığı bir dönem. Bugün bir dostuna mesaj atıp yakın zamanda bir buluşma ayarlamak bu enerjiyi başlatmanın en güzel yolu.

Öğleden sonra Ay ev ve aile evine, Boğa burcuna geçiyor. Yuvanda rahatlamak, sevdiklerinle sofraya oturmak ve kendine ait bir köşede dinlenmek seni besleyecek. Akşama doğru Ay'ın burcundaki Plüton'la kare açı yapması, aile içinde küçük bir görüş farkı yaratabilir. Fikrini sakin bir tonda paylaşırsan herkesin rahatlayacağı bir orta yol bulursun.

İlişkiler evindeki Mars ve Jüpiter hâlâ hayatındaki insanlarla bağlarını canlandırıyor. Bekar Kovalar için arkadaş çevresinden biri sürpriz bir yakınlık gösterebilir. Partnerli Kovalar ise partneriyle evde geçirilecek sıcak bir akşamla haftaya tatlı bir başlangıç yapabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…