Kova, burcundaki Plüton bugün öğleden sonra Ay'la uyumlu bir açı yapıyor ve sözlerine dönüştürücü bir güç katıyor. Ay sabah saatlerinde iletişim alanına geçtiği için fikirlerin her zamankinden daha hızlı akıyor. Önemli bir telefon görüşmesi, bir sunum ya da bir yazı çalışması için gün oldukça verimli; söylediklerin karşındakinde iz bırakacak.

Kariyer evindeki Güneş ve Merkür de iş hayatında derin ve stratejik düşünmeni destekliyor. Bu hafta iş yerinde biraz baskı hissettiysen, bugün bir adım geri çekilip resmin bütününü görebileceksin. Yakın çevrenle, kardeşlerinle ya da komşularınla kısa bir sohbet de beklemediğin bir ilham getirebilir. Akşama doğru Satürn'ün devreye girmesi, aklındaki fikirleri yazıya dökmen için iyi bir zaman.

İlişki evinde Mars ve Jüpiter birlikte ilerliyor. Partnerin varsa, ilişkinizde enerjik ve tutkulu bir dönemdesiniz; bugün ona açık bir şekilde ne istediğini söylemek işleri kolaylaştırır. Bekarsan, bir mesajlaşma ya da sosyal medya etkileşimi tahmin ettiğinden daha anlamlı bir yere varabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…