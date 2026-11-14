Ay, öğle saatlerinde kendi burcuna giriyor ve bu, içindeki enerjinin yeniden yükseleceği bir dönemin başlangıcı. Akşam Ay'ın burcundaki Plüton'la buluşması, kendini yeniden keşfetmen için çok güçlü bir an yaratıyor. Bugün kim olmak istediğini düşünmek için sakin bir zaman ayır.

Ay'ın Uranüs'le uyumlu açısı, aklına gelen özgün fikirleri destekliyor. Orijinal bir fikri hayata geçirmek ya da tarzında küçük bir değişiklik yapmak, seni iyi hissettirecek. Gece saatlerinde Ay ile Merkür arasındaki gerginlik, kafanda kısa bir soru işareti yaratsa da bu geçici.

Bekar Kovalar, tarzları ve fikirleriyle çekicilik yayacak. Partneri olanlar, farklı bir aktivite deneyerek ilişkiye tazelik katabilir.