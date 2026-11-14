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Kova Burcu right-white
15 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 15 Kasım Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Ay, öğle saatlerinde kendi burcuna giriyor ve bu, içindeki enerjinin yeniden yükseleceği bir dönemin başlangıcı. Akşam Ay'ın burcundaki Plüton'la buluşması, kendini yeniden keşfetmen için çok güçlü bir an yaratıyor. Bugün kim olmak istediğini düşünmek için sakin bir zaman ayır.

Ay'ın Uranüs'le uyumlu açısı, aklına gelen özgün fikirleri destekliyor. Orijinal bir fikri hayata geçirmek ya da tarzında küçük bir değişiklik yapmak, seni iyi hissettirecek. Gece saatlerinde Ay ile Merkür arasındaki gerginlik, kafanda kısa bir soru işareti yaratsa da bu geçici.

Bekar Kovalar, tarzları ve fikirleriyle çekicilik yayacak. Partneri olanlar, farklı bir aktivite deneyerek ilişkiye tazelik katabilir.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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