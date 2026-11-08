Sevgili Kova, kariyer sahnende perde açılıyor! Akrep'te doğan Yeni Ay kariyer ve başarı evinde yeni bir dönem başlatıyor. Yeni bir iş teklifi, terfi, yeni bir proje ya da mesleki yönünü değiştirme kararı… Bugün profesyonel hayatına dair attığın her adım, önümüzdeki haftalarda meyvesini verecek.

Pazartesi enerjin yüksek ve vizyonun net. Toplantılarda fikirlerini paylaşmaktan çekinme; yenilikçi bakış açın takdir görecek. Akşama doğru ilişkiler alanında hareketlilik var. Aslan'daki Mars ve Jüpiter partnerinle ya da iş ortağınla canlı, heyecanlı bir sohbet başlatabilir.

Aşkta tutku ve heyecan bir arada. Partnerli Kova, sevdiğiyle birlikte geleceğe dair büyük bir plan yapabilir. Bekar Kova ise karizmatik, kendinden emin ve ilham verici biriyle tanışmaya çok yakın. Bu hafta sonu retroların bitmesiyle iş hayatında da işler hızlanacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…