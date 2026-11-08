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Kova Burcu right-white
9 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 9 Kasım Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, kariyer sahnende perde açılıyor! Akrep'te doğan Yeni Ay kariyer ve başarı evinde yeni bir dönem başlatıyor. Yeni bir iş teklifi, terfi, yeni bir proje ya da mesleki yönünü değiştirme kararı… Bugün profesyonel hayatına dair attığın her adım, önümüzdeki haftalarda meyvesini verecek.

Pazartesi enerjin yüksek ve vizyonun net. Toplantılarda fikirlerini paylaşmaktan çekinme; yenilikçi bakış açın takdir görecek. Akşama doğru ilişkiler alanında hareketlilik var. Aslan'daki Mars ve Jüpiter partnerinle ya da iş ortağınla canlı, heyecanlı bir sohbet başlatabilir.

Aşkta tutku ve heyecan bir arada. Partnerli Kova, sevdiğiyle birlikte geleceğe dair büyük bir plan yapabilir. Bekar Kova ise karizmatik, kendinden emin ve ilham verici biriyle tanışmaya çok yakın. Bu hafta sonu retroların bitmesiyle iş hayatında da işler hızlanacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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