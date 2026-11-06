Sevgili Kova, bugün kalbin ikili maceralara hazır! Aslan'daki Mars ve Jüpiter ilişkiler evinde ilerliyor ve gün boyu Ay'dan destek alıyor. Partnerinle ya da en yakın arkadaşınla yapacağın her şey sıradan olmaktan çıkıp bir maceraya dönüşebilir. Yeni bir restoran denemek, birlikte bir atölyeye katılmak ya da hiç yapmadığınız bir aktiviteyi denemek tam size göre.

Ay keşif evinde Venüs'le buluşuyor ve sana güzel olanı farklı kültürlerde, sanatta ve bilgide aramayı fısıldıyor. Bir müze gezisi, yabancı bir film ya da ilham veren bir belgesel ruhunu besleyecek.

Bekar Kova için Cumartesi oldukça vaatkar! Farklı bir dünyadan gelen, ufkunu genişleten biriyle tanışabilirsin. Partnerli Kova ise sevdiğiyle uzun vadeli bir hayal kurarak ilişkiye taze bir heyecan katabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…