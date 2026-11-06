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Kova Burcu right-white
7 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 7 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 7 Kasım Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kalbin ikili maceralara hazır! Aslan'daki Mars ve Jüpiter ilişkiler evinde ilerliyor ve gün boyu Ay'dan destek alıyor. Partnerinle ya da en yakın arkadaşınla yapacağın her şey sıradan olmaktan çıkıp bir maceraya dönüşebilir. Yeni bir restoran denemek, birlikte bir atölyeye katılmak ya da hiç yapmadığınız bir aktiviteyi denemek tam size göre.

Ay keşif evinde Venüs'le buluşuyor ve sana güzel olanı farklı kültürlerde, sanatta ve bilgide aramayı fısıldıyor. Bir müze gezisi, yabancı bir film ya da ilham veren bir belgesel ruhunu besleyecek.

Bekar Kova için Cumartesi oldukça vaatkar! Farklı bir dünyadan gelen, ufkunu genişleten biriyle tanışabilirsin. Partnerli Kova ise sevdiğiyle uzun vadeli bir hayal kurarak ilişkiye taze bir heyecan katabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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