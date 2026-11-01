Sevgili Kova, Ay gün içinde Aslan burcundan geçerken yedinci evinde ilişkilerdeki karşılıklılık dengesini ortaya seriyor. Öğle öncesi Merkür'e uzanan Ay karesi iş yerinde söylediğin bir sözün yanlış yorumlanmasına yol açabilir. Burcundaki Plüton derinde süren bir yenilenmeyi tetikliyor. Üçüncü evde etkisini sürdüren Satürn ve Neptün iletişimde yalın olmanı istiyor.

Maddi olarak onuncu eve düşen Güneş ile geri hareketli Merkür kariyer hedeflerinle gelir beklentini yeniden hizalıyor. Yedinci evde yer alan Mars ve Jüpiter ortaklaşa bir yatırım ya da pahalı bir alışveriş düşüncesi uyandırabilir. Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu ortakla paylaşılan harcamada gerilim çıkarabilir. Beşinci evde etkisini sürdüren Uranüs eğlence ya da yaratıcı bir iş yoluyla beklenmedik kazanç sunabilir.

Peki ya aşk? Dokuzuncu eve düşen geri hareketli Venüs uzakta kalan bir bağlantıyı ya da ertelenmiş bir yolculuk hayalini yeniden akla getiriyor. Partnerinle birlikte görmek istediğiniz bir yeri konuşmak ilişkiye ferahlık verir. Bekar Kova ise bir atölyede ya da gezide yeni bir yüzle tanışabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…