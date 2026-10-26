Sevgili Kova, Ay ev ve aile alanında kalıyor; Merkür kariyer evinde geri giderken evden çalışmak ya da bir toplantıyı çevrim içi yapmak teknik aksaklık çıkarabilir. Sabahki Mars karesinde bir yakınının sözleri moralini bozsa da bunu iş saatlerine yansıtma. Yöneticinle yazışırken anlaşılır cümleler kur.

Maddi olarak Ay'ın öğlen retro Merkür'ün karşısına geçmesi, evle ilgili bir tamir ya da taşınma masrafını yeniden düşünmeni istiyor. Fiyat tekliflerini yazılı al. Ay sonuna kadar giderleri tek bir listede toplamak seni rahatlatır. Akşamüstü Jüpiter karesi, ortaklıktan gelen cömert bir teklifi abartılı gösterebilir.

Gelelim aşka. Mars ve Jüpiter yedinci evinde, yani ilişkiler alanında; partnerinle yaşanan küçük bir görüş ayrılığı sakin bir dille çözülebilir. Bekar Kova ise iddialı sözlerle yaklaşan birine kapılmadan önce tutarlılığına bakmalı. Akşam ev içinde birlikte sakin bir film ya da yemek fikri aranızı yumuşatır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…