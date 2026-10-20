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Kova Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 21 Ekim Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, burcundaki Ay öğleye doğru Güneş'le üçgen kurarken yeni bir fikri paylaşmak, farklı bir yol denemek ya da uzaktaki biriyle iletişim kurmak için güçlü bir destek alıyorsun. Ay ikindi sularında Balık'a geçip ikinci evine girince gelir ve değer duygun öne çıkıyor. Ay'ın yönsüz kaldığı saatlerde önemli bir görüşmeyi ertelemek daha verimli sonuç getirir.

Maddi olarak daha gün doğmadan burcundaki Ay ile yedinci evindeki Jüpiter karşı karşıya geliyor. Ortaklıkla ilgili bir ödemede ya da iş anlaşmasında fazla güvenmeden önce şartları yazıyla doğrula.

Gelelim aşka. Gece olurken kariyer evindeki geriye giden Venüs'le Ay arasında kurulan üçgen, iş ortamından gelen birine karşı kalbini yumuşatabilir. Partnerinle işle ilgili bir konuyu ortak bir akşam yemeğinde konuşabilirsin. Bekar Kova ise çalışma ortamında kurulan sohbetin devam edebileceğini görebilir. Akşam sevdiğin bir müziği açmak ruhunu dinlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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