Sevgili Kova, burcundaki Ay öğleye doğru Güneş'le üçgen kurarken yeni bir fikri paylaşmak, farklı bir yol denemek ya da uzaktaki biriyle iletişim kurmak için güçlü bir destek alıyorsun. Ay ikindi sularında Balık'a geçip ikinci evine girince gelir ve değer duygun öne çıkıyor. Ay'ın yönsüz kaldığı saatlerde önemli bir görüşmeyi ertelemek daha verimli sonuç getirir.

Maddi olarak daha gün doğmadan burcundaki Ay ile yedinci evindeki Jüpiter karşı karşıya geliyor. Ortaklıkla ilgili bir ödemede ya da iş anlaşmasında fazla güvenmeden önce şartları yazıyla doğrula.

Gelelim aşka. Gece olurken kariyer evindeki geriye giden Venüs'le Ay arasında kurulan üçgen, iş ortamından gelen birine karşı kalbini yumuşatabilir. Partnerinle işle ilgili bir konuyu ortak bir akşam yemeğinde konuşabilirsin. Bekar Kova ise çalışma ortamında kurulan sohbetin devam edebileceğini görebilir. Akşam sevdiğin bir müziği açmak ruhunu dinlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…