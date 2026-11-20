Futbol Tarihinde 1'den 50'ye Her Forma Numarasıyla Özdeşleşen Futbolcular Belli Oldu
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Futbolda forma numaraları, oyuncuların kariyerlerini ve taraftarların hafızasını şekillendiren en küçük ama en kalıcı ayrıntılardan biri. 1'den 50'ye her numara için o numarayla en çok özdeşleşen erkek futbolcu seçildi. Seçimde oyuncunun numarayı ne kadar süre taşıdığı, o numarayla neler kazandığı ve numarayı neden tercih ettiği gibi ölçütler dikkate alındı.
1 numaranın sahibi Yashin.
2 numara Cafu'nun.
3 numara Maldini'ye ait.
4 numarada Zanetti öne çıktı.
5 numaranın adı Beckenbauer.
6 numara Baresi'nin.
7 numara Cristiano Ronaldo'nun.
8 numarada Desailly seçildi.
9 numara Ronaldo'ya gitti.
10 numara Maradona'nın.
11 numaranın sahibi Giggs.
12 numarada Van Basten var.
13 numara Gerd Müller'in.
14 numaranın adı Cruyff.
15'ten 19'a uzanan numaralar.
Pirlo kendine bu bölümde yer buldu.
John Terry ve Zola gibi efsanalerin numaraları da listede.
Listede bir kaleci daha var.
Numaralar arttıkça "ikonik" sıfatı zorlaşsa da bazı isimler kendini listeye atabildi.
Yaya Toure de tabi ki farklı numarasıyla burada.
Ve tabiki 45 ve Balotelli.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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