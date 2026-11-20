15 numara Falcão. On birli grubun en zor seçimi buydu ve kimse numarayı kesin olarak talep etmiyordu. Falcão, 1982 Dünya Kupası'nda yalnızca beş maçta 15 numarayı giydi. Roma onu eleme maçları için bırakmadığından 1-11 arası numaralar arasında yer alamamıştı. Turnuvada Gümüş Top'u kazandı.

16 Rodri. Kariyerini 30 yaşına gelmeden tamamlamış bir isim olarak anılan Rodri, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Ballon d'Or ve Üçlü Kupa'yı kazandı. Bu yaz İspanya'yı Dünya Kupası zaferine kaptan olarak taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Yaz aylarında Barcelona'ya geçerken 16 numaralı formayı Fermin López'ten istedi.

17 Kevin De Bruyne. 2015'te Manchester City'ye geçtiğinde Wolfsburg'daki 14 numarayı Wilfried Bony taşıdığı için 17'yi seçti. Etihad'daki on yılı boyunca sağ iç koridorda yarattığı etkiyle İngiltere'nin en iyi oyuncularından biri oldu.

18 Ivan Zamorano. Ronaldo 1998 yazında Inter'de 9 numarayı alınca, o numarayı Chile, Sevilla, Real Madrid ve Inter'de taşıyan Zamorano 18'e geçti. Formasına bir artı işareti diktirerek 1+8 yazdırdı.

19 Paul Gascoigne. 1990 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi yarı finale taşıyan takımda 19 numarayla oynadı. 2009'daki hayır maçında İngiltere 1-11 arası numaraları giyerken Gascoigne 19 numarayı taşıdı. Maçı tekerlekli sandalyeyle izleyen Bobby Robson beş gün sonra hayatını kaybetti.