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Maradona'nın Ölümüyle İlgili Davada Savcılık Doktoruna 12 Yıl Hapis İstedi

Maradona'nın Ölümüyle İlgili Davada Savcılık Doktoruna 12 Yıl Hapis İstedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 18:10
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Arjantin'de Diego Maradona'nın 2020'deki ölümüyle ilgili ihmal iddiasıyla yargılanan 7 sağlık çalışanının davasında altı aylık yargılama sona erdi. Savcılık, sanıkların altısı için 4 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etti. Mahkeme kararını 22 Aralık'ta açıklayacak. Maradona'nın özel doktoru Leopoldo Luque ise suçlamaları reddetti.

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Altı aylık dava sona erdi.

Altı aylık dava sona erdi.

Arjantin'de Diego Maradona'nın 2020 yılındaki ölümüne ilişkin açılan davada altı aylık yargılama süreci sona erdi. Aralarında futbol efsanesinin özel doktorunun da bulunduğu 7 sağlık çalışanı ihmal iddiasıyla yargılanıyordu. Perşembe günü tamamlanan son duruşmada Maradona'nın kızı Dalma Maradona ile bazı sanıklar söz aldı. Babasının ölümünden sorumlu olanların cezalandırılmasını isteyen Dalma Maradona, gözyaşlarını tutmakta zorlanarak şu ifadeleri kullandı:

“Umarım babam da herkes gibi hak ettiği adalete kavuşur”

Savcılık 12 yıl hapis istedi.

Savcılık 12 yıl hapis istedi.

Nisan ayında başlayan davada 70'ten fazla tanık dinlendi. Savcılık, yedi sanıktan altısı için 4 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etti. En ağır ceza talebi Maradona'nın tedavisinden sorumlu doktor Leopoldo Luque hakkında yapıldı ve savcılık Luque'nin 12 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcılık, Maradona'nın ameliyat sonrası hastane yerine gerekli tıbbi ekipmanların ve acil müdahale imkanlarının bulunmadığı bir evde tedavi görmesini ihmal iddiasına dayanak gösterdi. Mahkemede dinlenen bazı tıp uzmanları da ölümden önce görülen vücutta sıvı birikmesi, kalp çarpıntısı ve nefes darlığı gibi belirtilere sağlık ekibinin yeterince müdahale etmediğini ileri sürdü.

Luque suçlamaları reddetti.

Luque suçlamaları reddetti.

Davanın başlıca sanığı olan Luque suçlamaları reddetti. Luque'nin avukatları da Maradona'nın ölümünün önceden öngörülebileceği yönündeki suçlamalara itiraz ederek müvekkillerinin davada günah keçisi ilan edildiğini savundu. Mahkemede kendisini savunan Luque şu ifadeleri kullandı:

“Bana saldırmak kolay çünkü Maradona ile en fazla temas kuran kişi bendim”

Luque ayrıca Maradona'yı çok sevdiğini, onun hem idolü hem de arkadaşı olduğunu söyledi. 25 Kasım 2020'de 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona, beyin ameliyatının ardından iyileşme sürecini geçirdiği Buenos Aires'in kuzeyindeki Tigre bölgesinde bulunan evinde ölü bulunmuştu. Ölüm nedeni kalp yetmezliği ve akciğer ödemi olarak açıklanmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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