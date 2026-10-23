Maradona'nın Ölümüyle İlgili Davada Savcılık Doktoruna 12 Yıl Hapis İstedi
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Arjantin'de Diego Maradona'nın 2020'deki ölümüyle ilgili ihmal iddiasıyla yargılanan 7 sağlık çalışanının davasında altı aylık yargılama sona erdi. Savcılık, sanıkların altısı için 4 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etti. Mahkeme kararını 22 Aralık'ta açıklayacak. Maradona'nın özel doktoru Leopoldo Luque ise suçlamaları reddetti.
Altı aylık dava sona erdi.
Savcılık 12 yıl hapis istedi.
Luque suçlamaları reddetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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