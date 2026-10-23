Maradona'nın Ölümüyle İlgili Davada Savcılık Doktoruna 12 Yıl Hapis İstedi

Davanın başlıca sanığı olan Luque suçlamaları reddetti. Luque'nin avukatları da Maradona'nın ölümünün önceden öngörülebileceği yönündeki suçlamalara itiraz ederek müvekkillerinin davada günah keçisi ilan edildiğini savundu. Mahkemede kendisini savunan Luque şu ifadeleri kullandı:

“Bana saldırmak kolay çünkü Maradona ile en fazla temas kuran kişi bendim”

Luque ayrıca Maradona'yı çok sevdiğini, onun hem idolü hem de arkadaşı olduğunu söyledi. 25 Kasım 2020'de 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona, beyin ameliyatının ardından iyileşme sürecini geçirdiği Buenos Aires'in kuzeyindeki Tigre bölgesinde bulunan evinde ölü bulunmuştu. Ölüm nedeni kalp yetmezliği ve akciğer ödemi olarak açıklanmıştı.