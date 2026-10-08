Messi'nin 10 Numarası Arjantin'de Neden Emekli Edilemiyor?
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Arjantin'in 10 numaralı forması, Lionel Messi'nin milli takıma veda etmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri hâline geldi. Amerikan spor liglerinde yaygın olan forma emekli etme geleneği futbolda nadir görülüyor ve FIFA'nın bir kuralı Arjantin için işi zorlaştırıyor. Arjantin Futbol Federasyonu bu yolu daha önce Diego Maradona için de denemişti.
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Turnuvalarda 1'den 26'ya numara zorunlu.
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Hazırlık maçlarında kurallar daha esnek.
10 numaranın yeni sahibi henüz belli değil.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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