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Messi'nin 10 Numarası Arjantin'de Neden Emekli Edilemiyor?

Messi'nin 10 Numarası Arjantin'de Neden Emekli Edilemiyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 19:36
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Arjantin'in 10 numaralı forması, Lionel Messi'nin milli takıma veda etmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri hâline geldi. Amerikan spor liglerinde yaygın olan forma emekli etme geleneği futbolda nadir görülüyor ve FIFA'nın bir kuralı Arjantin için işi zorlaştırıyor. Arjantin Futbol Federasyonu bu yolu daha önce Diego Maradona için de denemişti.

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Turnuvalarda 1'den 26'ya numara zorunlu.

Turnuvalarda 1'den 26'ya numara zorunlu.

Futbolda emekli edilen numaralar arasında Liverpool'un 2025'teki trajik kaybın ardından Diogo Jota için kaldırdığı 20, Ajax'ta Johan Cruyff'ün 14'ü, Milan'da Paolo Maldini'nin 3'ü ve Franco Baresi'nin 6'sı, Birmingham City'de Jude Bellingham'ın 22'si var. FIFA ve FIFA'ya bağlı konfederasyonların turnuvalarında ise milli takımlar kadrodaki her oyuncu için ardışık numara belirlemek zorunda. 2026 Dünya Kupası'nda kadrolar 26 kişiden oluştuğu için numaralar 1'den 26'ya gitmek zorundaydı. Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Maradona'nın onuruna 10 numarayı emekli etmeyi 2002 Dünya Kupası öncesinde de denemiş, FIFA talebi reddetmişti. O turnuvada numarayı Ariel Ortega giydi, İtalyan kulübü Napoli ise Maradona'nın 10 numarasını emekli etmişti.

Hazırlık maçlarında kurallar daha esnek.

Hazırlık maçlarında kurallar daha esnek.

AFA, kuralların daha esnek olduğu hazırlık maçlarında 10 numarayı kimseye vermemeyi seçebilir. Numarayı Maradona ve Messi gibi Arjantin'in en büyük iki oyuncusunun yanı sıra Mario Kempes de giymişti. Messi, FIFA'ya yaptığı açıklamada 'Hepimiz oyuncu olarak biraz farklı olduğumuzu düşünürdük. Farklı olmasak bile küçük yaştan beri hepimiz 10 numarayı giymek isterdik. Belli ki bu her zaman özel bir forma olmuştu' demişti. Teknik direktör Lionel Scaloni ise FIFA'ya 'Leo'nun (son) maçını bekleyeceğiz, sonra ne olacağını göreceğiz. Fikir, bir oyuncunun bu numarayı kendine mal etmesi' dedi.

10 numaranın yeni sahibi henüz belli değil.

10 numaranın yeni sahibi henüz belli değil.

Numarayı taşıyabilecek isimler arasında Como'dan Nico Paz ile Real Madrid'den Franco Mastantuono sayılıyor, ikisi de sol ayaklı ve yaratıcı oyuncular. Numara, Liverpool'da 10 numarayı giyen Alexis Mac Allister gibi köklü bir yıldıza da verilebilir. Scaloni, kararın Messi'nin veda maçından sonra verileceğini söylemişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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