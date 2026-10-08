Messi'nin 10 Numarası Arjantin'de Neden Emekli Edilemiyor?

AFA, kuralların daha esnek olduğu hazırlık maçlarında 10 numarayı kimseye vermemeyi seçebilir. Numarayı Maradona ve Messi gibi Arjantin'in en büyük iki oyuncusunun yanı sıra Mario Kempes de giymişti. Messi, FIFA'ya yaptığı açıklamada 'Hepimiz oyuncu olarak biraz farklı olduğumuzu düşünürdük. Farklı olmasak bile küçük yaştan beri hepimiz 10 numarayı giymek isterdik. Belli ki bu her zaman özel bir forma olmuştu' demişti. Teknik direktör Lionel Scaloni ise FIFA'ya 'Leo'nun (son) maçını bekleyeceğiz, sonra ne olacağını göreceğiz. Fikir, bir oyuncunun bu numarayı kendine mal etmesi' dedi.