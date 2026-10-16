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Onu Bile Beğenmemişler: Messi'nin Barcelona'daki İlk Scout Raporları Ortaya Çıktı

Onu Bile Beğenmemişler: Messi'nin Barcelona'daki İlk Scout Raporları Ortaya Çıktı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
16.10.2026 - 15:26
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Lionel Messi'nin Barcelona'ya gelişinin ilk günlerinden üç değerlendirme raporu ortaya çıktı. Fransız gazeteci Florent Torchut'un X'te paylaştığı el yazısı notlar, 2000 sonbaharında La Masia'da 13 yaşındaki Messi'yi deneme sürecinde izleyen üç ismin kaleminden çıktı. Raporları hazırlayan belirtilmezken biri Arjantinli çocuğu küçük yaşta bir Maradona olarak tanımladı ve hemen imza atılmasını istedi. Bir diğeri ise 142 santimetrelik boyu nedeniyle transfer edilmemesini, birkaç yıl sonra yeniden izlenmesini önerdi. Notlar, Messi'nin 16 Ekim 2004'te Espanyol karşısında A takımda ilk kez sahaya çıkışının 22. yıl dönümünde gündeme geldi.

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Raporlardan biri Messi'yi küçük yaşta bir Maradona olarak tanımladı

Raporlardan biri Messi'yi küçük yaşta bir Maradona olarak tanımladı

Üç rapor da Messi'nin teknik kalitesinde birleşti, ayrıldıkları yer fiziği oldu. İlkinde 13 yaşındaki oyuncu için yaşına göre teknik olarak çok komple ifadesi kullanıldı. Messi'nin takım arkadaşlarından sıyrıldığı, oyun görüşünün, çevikliğinin, zekâsının, driplingin ve pasının çok iyi olduğu yazıldı. Rapor birebir mücadelelerdeki başarısına da değindi. Tek eksik olarak boyu ve fiziksel yapısı gösterildi: Rakiplerin çoğu fiziksel olarak Messi'den üstündü. Yine de not, büyük oyuncu denerek bitti.

Üçüncü rapor en kısa ve en net olanıydı. Yazar, mesafeleri koruyarak Messi'nin Maradona gibi olduğunu söyledi, imzalamak isteyeceğini ve çok daha ileri gidebileceğini yazdı. Gelişiminin izlenmesini de önerdi.

İkinci rapor 142 santimetrelik boyu yüzünden Messi'nin alınmamasını istedi

İkinci rapor 142 santimetrelik boyu yüzünden Messi'nin alınmamasını istedi

İkinci rapor tam tersi yöndeydi. Yazar Messi'nin teknik kalitesini tartışmasız buldu, ancak 142 santimetrelik boyu ve ince yapısı yüzünden kendi kategorisinde rekabet etmesinin zor olacağını yazdı. Bir yıl içinde 150 santimetreye ulaşsa bile bu fiziksel yapıyla bir üst yaş grubunda oynamanın çok güç olacağını belirtti. Sonuç bölümünde transfer edilmemesi gerektiğini söyledi; bunun yerine gelişiminin izlenmesini ve birkaç yıl sonra yeniden değerlendirilmesini önerdi.

Messi o dönem büyüme hormonu eksikliğiyle de mücadele ediyordu ve tedavisini Barcelona üstlendi. Teknik sekreter Carles Rexach, Messi'yi kendisinden daha büyük rakiplere karşı oynadığı bir maçta izleyerek ikna oldu.

Messi 22 yıl önce bugün Barcelona A takımında ilk maçına çıktı

Messi 22 yıl önce bugün Barcelona A takımında ilk maçına çıktı

Messi, 16 Ekim 2004'te Espanyol karşısında Deco'nun yerine oyuna girerek Barcelona'daki ilk resmi maçına çıktı. O gün 17 yaşındaydı. Aradan geçen yıllarda mavi-garnet formayla 778 resmi maça çıktı, 672 gol attı ve 35 kupa kazandı. Raporlarda kaygıyla anılan boyu da özel tedavilerle yaklaşık 170 santimetreye ulaştı.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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