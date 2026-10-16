Onu Bile Beğenmemişler: Messi'nin Barcelona'daki İlk Scout Raporları Ortaya Çıktı
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Lionel Messi'nin Barcelona'ya gelişinin ilk günlerinden üç değerlendirme raporu ortaya çıktı. Fransız gazeteci Florent Torchut'un X'te paylaştığı el yazısı notlar, 2000 sonbaharında La Masia'da 13 yaşındaki Messi'yi deneme sürecinde izleyen üç ismin kaleminden çıktı. Raporları hazırlayan belirtilmezken biri Arjantinli çocuğu küçük yaşta bir Maradona olarak tanımladı ve hemen imza atılmasını istedi. Bir diğeri ise 142 santimetrelik boyu nedeniyle transfer edilmemesini, birkaç yıl sonra yeniden izlenmesini önerdi. Notlar, Messi'nin 16 Ekim 2004'te Espanyol karşısında A takımda ilk kez sahaya çıkışının 22. yıl dönümünde gündeme geldi.
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Raporlardan biri Messi'yi küçük yaşta bir Maradona olarak tanımladı
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İkinci rapor 142 santimetrelik boyu yüzünden Messi'nin alınmamasını istedi
Messi 22 yıl önce bugün Barcelona A takımında ilk maçına çıktı
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