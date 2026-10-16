Onu Bile Beğenmemişler: Messi'nin Barcelona'daki İlk Scout Raporları Ortaya Çıktı

Üç rapor da Messi'nin teknik kalitesinde birleşti, ayrıldıkları yer fiziği oldu. İlkinde 13 yaşındaki oyuncu için yaşına göre teknik olarak çok komple ifadesi kullanıldı. Messi'nin takım arkadaşlarından sıyrıldığı, oyun görüşünün, çevikliğinin, zekâsının, driplingin ve pasının çok iyi olduğu yazıldı. Rapor birebir mücadelelerdeki başarısına da değindi. Tek eksik olarak boyu ve fiziksel yapısı gösterildi: Rakiplerin çoğu fiziksel olarak Messi'den üstündü. Yine de not, büyük oyuncu denerek bitti.

Üçüncü rapor en kısa ve en net olanıydı. Yazar, mesafeleri koruyarak Messi'nin Maradona gibi olduğunu söyledi, imzalamak isteyeceğini ve çok daha ileri gidebileceğini yazdı. Gelişiminin izlenmesini de önerdi.