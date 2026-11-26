Shakespeare'in Vasiyetinden Peynirli Rüyalara: Yatak ve Yatak Odalarının Tarih Boyunca Şaşırtan Hâli
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Bir zamanlar yatak vasiyetle miras bırakılan bir servet, yastık ise erkekliğe tehdit sayılan bir eşyaydı. Yatak odaları da bugünkü gibi mahrem değildi. Yatak ve yatak odalarının geçmişten bugüne geçirdiği şaşırtıcı değişimi peynirli rüyalardan barış protestolarına kadar birlikte inceleyelim.
1. Güzel rüyalar görmek için uyumadan önce peynir yiyin.
2. Yatak, bir protesto aracı olarak kullanıldı.
Bir başka yatak protestosu da Montreal'de yapıldı.
3. Kısa bir şekerleme, bir savaşı kazandırabilir.
4. Bir dönem yastık, erkekliğe hakaret sayılıyordu.
5. Yatak odası her zaman mahrem bir yer değildi.
Bütün aile aynı yatağı paylaşıyordu.
Viktorya Dönemi'nde bu gelenek değişti.
6. Eskiden insanlar uykudan çok günlük işlerine vakit ayırıyordu.
Uykuları sadece 3-4 saat sürüyordu.
7. 16. yüzyılın ünlü dev yatağı
8. Yatak, eskiden çok değer verilen bir eşyaydı.
Hatta yataklar vasiyetle aile üyelerine bırakılırdı.
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