Birilerini ya da bir şeyleri protesto etmenin birçok yolu vardır. Yatak odasının da bir protesto aracı olabileceği hiç aklınıza geldi mi?

1969 yılında John Lennon ve eşi Yoko Ono, balayına gittikleri Amsterdam Hilton otelindeki süit odalarında 'barış için yatağa girin' mesajıyla bir protesto başlattı. Bu, savaşı protesto etmenin yeni ve sessiz bir yoluydu. Kampanyaya birçok ünlü de katıldı ve kısa sürede dünyada büyük yankı uyandırdı. Çift ayrıca her gün 12 saat boyunca basın mensuplarını süitlerine alıp barış üzerine konuşmalar yaptı.