WhatsApp'ın Planlı Mesaj Özelliği Herkese Açılıyor: Mesajlar 14 Gün Sonrasına Kadar Zamanlanabilecek
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WhatsApp, hazırlanan mesajların kullanıcının seçtiği tarih ve saatte otomatik iletilmesini sağlayan zamanlanmış mesaj özelliğini önümüzdeki haftalarda küresel ölçekte herkesin kullanımına açıyor. Ekim ayında beta kullanıcılarıyla denenmeye başlanan özellikle metin, fotoğraf ve videolar en erken 10 dakika, en geç 14 gün sonrasına planlanabilecek. Hem bireysel hem grup sohbetlerinde çalışacak yeni özellik, iletişimi daha planlı hale getirmeyi hedefliyor.
Kaynak: Webtekno
Gönder düğmesine uzun basıp tarih ve saat seçmek yetecek, mesaj kendiliğinden yola çıkacak.
Alıcı ekranında sıradan bir mesaj görecek, içeriğin önceden planlandığını fark etmeyecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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