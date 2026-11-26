Planlama için mesaj gönderme düğmesine uzun basıldığında açılan menüden gönderim tarihi ve saati seçilecek. Metin, fotoğraf ve video desteklenen özellikte aralık en erken 10 dakika, en geç 14 gün olarak belirlendi.

Henüz gönderilmemiş planlı mesajlar görüntülenebilecek, gerekirse silinebilecek. Android beta sürümünde bu mesajlar sohbet bilgi ekranındaki ayrı bir 'Zamanlanmış Mesajlar' bölümünde listeleniyordu. Grup sohbetlerinde ise mesaj, yalnızca zamanlandığı anda grupta bulunan üyelere ulaşacak; sonradan katılanlar görmeyecek.