Market Arabalarındaki Bozuk Para Bölümü Neden Var?
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Market alışverişine gittiğimizde sık sık kullandığımız alışveriş arabalarının bazılarında bozuk para yerleştirilen bir bölüm bulunuyor. Çoğu kişi bu sisteme alışmış olsa da bozuk paranın neden arabaya takıldığı, alışveriş bittikten sonra neden geri alındığı pek düşünülmüyor. Aslında bu küçük mekanizmanın marketlerin işini kolaylaştıran önemli bir amacı var.
Market arabalarındaki bozuk para yuvası ne işe yarıyor?
Bozuk para takılınca market arabasının kilidi nasıl açılıyor?
Marketler bu sistem sayesinde ne kazanıyor?
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