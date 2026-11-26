Market arabalarının üzerinde bulunan bozuk para bölümü, müşterilerin arabayı kullanabilmesi için bir depozito sistemi görevi görüyor. Özellikle otoparklarda, market girişlerinde ya da alışveriş merkezlerinin çevresinde bırakılan arabaların toplanması ve yeniden düzenlenmesi marketler için zaman ve iş gücü gerektiriyor.

Bozuk para sistemi sayesinde müşteri, arabayı kullanabilmek için küçük bir miktar parayı mekanizmaya yerleştiriyor. Alışverişini tamamladıktan sonra arabayı belirlenen alana götürüp diğer arabalarla birleştirdiğinde ise verdiği parayı geri alabiliyor. Böylece araba ortalıkta bırakılmak yerine yerine götürülmüş oluyor.