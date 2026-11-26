Asansör sektörünün temsilcileri, işlevsel kapı kapatma düğmelerinin 1990'da çıkan engelli hakları yasasından bu yana aşamalı olarak kaldırıldığını doğruluyor.

Yasa, asansör kapılarının koltuk değneği ya da tekerlekli sandalye kullananların rahatça binebileceği kadar uzun süre açık kalmasını şart koşuyor. Kapının yolcunun isteğiyle erken kapanması da bu süreyi kısaltacağı için düğmenin işlevi kaldırıldı.

Sektör temsilcilerinin ifadesiyle asansöre binen yolcular düğmeye basarak kapıları daha hızlı kapatamıyor. Düğmeye kaç kez basılırsa basılsın kapı kendi süresi dolunca kapanıyor.

Kapı açma düğmeleri ise çalışmaya devam ediyor. Kapanmak üzere olan bir asansöre yetişmek isteyen biri için açma düğmesine basmak hala işe yarıyor.