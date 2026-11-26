Asansördeki "Kapıyı Kapat" Düğmesine Boşuna mı Basıyoruz?
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Asansöre binip kapının bir an önce kapanması için 'kapıyı kapat' düğmesine art arda basanlar çoktur. Ancak pek çok asansörde düğme kapıyı hiç hızlandırmıyor. Düğmenin işe yaramaması bir arıza değil, bilinçli bir tercih. Üstelik günlük hayatta benzer şekilde çalışmayan başka düğmeler de var.
Kapı kapatma düğmeleri engelli hakları yasasıyla işlevini yitirdi
Yaya geçidi düğmeleri ve bazı termostatlar da aynı mantıkla çalışıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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