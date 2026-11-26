Yolcu sifonu çektiğinde güçlü bir vakum sistemi atıkları bir depolama tankına çekiyor. Vakum hem yerden tasarruf sağlıyor hem de atıkların havayla temasını azaltarak kokuyu en aza indiriyor.

Sifonu çekince duyulan o kendine özgü ses, vakumla birlikte çalışan yüksek hızlı bir türbinden geliyor. Türbin, atıkları tanka girmeden önce parçalıyor.

Parçalama işlemi atıkların hacmini küçültüyor ve borularda tıkanma yaşanmasını önlüyor. Tanka ulaşan atıklar uçak yere inene kadar orada bekliyor.

Klozetin kendisi de farklı tasarlanıyor. Evlerdeki klozetler dik dururken uçaklardaki klozetler yaklaşık 45 derecelik bir açıyla yerleştiriliyor. Açı sayesinde tuvalet gövdeye daha sıkı oturuyor ve yerden tasarruf ediliyor.