Uçaklarda Sifon Çekilince Atıklar Nereye Gidiyor?
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Uçakta tuvaletin sifonunu çeken herkes o yüksek ve keskin sesi tanır. Evdeki tuvaletlerden çok farklı çalışan sistem, yolcuların ayaklarının altında saklanan bir mühendislik örneği. Atıkların uçaktan dışarı atıldığına dair yaygın bir inanış da var. Oysa uçağın tuvaletinden çıkan her şey yere inene kadar uçakta kalıyor.
Uçak tuvaletleri güçlü bir vakum sistemiyle çalışıyor
Atıklar uçuş boyunca kapalı bir tankta kalıyor ve yerde boşaltılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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