İstiklal Caddesi'nde Görev Yapan Temizlik Personeli Gülüm, Verdiği Pozlarla Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Sokak fotoğrafçısı 'kimbuyasiin'in İstiklal Caddesi'nde fotoğraflarını çektiği İSTAÇ personeli Gülüm, samimi tavırları ve içten gülümsemesiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Milyonlarca kişi tarafından izlenen görüntüler, izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı. Gülüm de ilk açıklamasını yaptı.
[Kaynak: Instagram/kimbuyasiin]
İşte gündem olan o video
Fotoğrafçı İstiklal'de Gülüm'e yaklaştı
Gülüm'den ilk açıklama geldi
İşte Gülüm'ün açıklaması:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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