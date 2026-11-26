'kimbuyasiin' kullanıcı adlı sokak fotoğrafçısı, İstiklal Caddesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İSTAÇ personeli Gülüm'ün karşısına çıktı. Gülüm'ün samimi tavırları, neşesi ve içten gülümsemesi kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Paylaşılan videoda fotoğrafçı, elinde süpürgesiyle çalışan Gülüm'e 'Kolay gelsin' diyerek yaklaşıyor. Rahatsız ettiği için özür dileyen fotoğrafçı, tanımadığı insanların güzel ve özel olanlarının fotoğraflarını çeken bir sokak fotoğrafçısı olduğunu söylüyor. Gülüm'e de 'Sen de çok güzel ve özelsin' diyerek birkaç fotoğraf çekmek istediğini anlatıyor.

Gülüm bu teklife gülümseyerek karşılık veriyor. 'Hiç problem değil' diyen Gülüm, adını söyleyerek fotoğrafçıyla tanışıyor. Fotoğrafçı çalışma ekipmanlarının kadrajda olup olmayacağını sorunca da 'Yo, bunlarla olsun' yanıtını veriyor. Gülüm, İstiklal Caddesi'nin kalabalığı arasında eldivenleri ve süpürgesiyle objektife poz veriyor. Çekim sırasında arkadan müzik çalıyor, Gülüm de gülerek ve kimi zaman saçını düzelterek kameraya bakıyor.

Fotoğraf çekimi bittiğinde fotoğrafçı Gülüm'e teşekkür ediyor, çekilen kareleri birlikte inceliyorlar. Videonun sonunda fotoğrafçı 'Emeğinize sağlık, iyi ki varsın' diyor, Gülüm de 'Sen de öyle' diyerek karşılık veriyor.