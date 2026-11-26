Her 36 Saatte Bir Eser Üretti: Van Gogh Hakkında Pek Bilinmeyen 8 Gerçek
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Vincent van Gogh, sanat tarihinin en tanınan isimlerinden biri ama hayatında hâlâ pek konuşulmayan ayrıntılar var.
Ayçiçekleri, Yıldızlı Gece ve kesik kulağıyla bilinen ressam, yaşadığı dönemde neredeyse hiç tanınmıyordu ve kendini başarısız sayıyordu. Google Arts & Culture'ın derlediği listeden yola çıkarak ressamın üretim hızından sanatçı dostluklarına kadar az bilinen yönlerini bir araya getirdik.
1. Neredeyse her 36 saatte bir yeni eser üretti
2. Model tutacak parası olmadığı için kendini resmetti
3. Bazı tablolarının altında başka resimler saklı
4. Sanatçı dostlarıyla otoportre takas etti
5. Ünlü tablolarının ilk eskizleri mektuplarında
6. Japon baskılarını kendi üslubuyla kopyaladı
7. Kulağını gerçekten kendisi mi kesti?
8. Hikayesi her karesi elle boyanmış bir filme dönüştü
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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