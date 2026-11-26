Google Arts & Culture'a göre Van Gogh resme 27 yaşında başladı ve hiçbir zaman resmî bir sanat eğitimi almadı. Buna rağmen yaklaşık 10 yıl süren kariyerinde 900'den fazla tablo ve bundan çok daha fazla çizim üretti. Bu da neredeyse her 36 saatte bir yeni eser demek.

Yaygın kabul gören kataloglarda ise sayı yaklaşık 860 yağlı boya, toplamda 2 bin 100 civarında eser olarak geçiyor. Bu eserlerin büyük kısmı hayatının son iki yılında yapıldı.