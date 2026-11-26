Ankette en çok oyu 587 kişiyle mercimek çorbası aldı. Katılımcıların yüzde 21,8'i, kışın sofradan eksik etmediği yemeğin mercimek çorbası olduğunu söyledi. Her beş okurdan biri bu çorbayı seçti.

Çorbalar listenin genelinde de güçlü bir performans gösterdi. Mercimek (587), tarhana (531) ve paça çorbasının (208) toplam oyu 1.326'ya ulaşıyor. Yani ankete katılan okurların yüzde 49,2'si, yaklaşık her iki kişiden biri, kışın vazgeçilmez yemeği olarak bir çorbayı seçti. Yemeksepeti'nin AA'ya yansıyan çorba haritasında da mercimek çorbası Türkiye'nin en çok sevilen çorbası olarak öne çıkmıştı.