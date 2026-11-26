Kışın Vazgeçilmez Yemeği Hangisi? Anket Sonucu: Mercimek Çorbası Yüzde 21,8 ile Birinci
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Onedio'nun 'Kışın vazgeçilmez yemeği hangisi?' anketine 2.695 kişi katıldı. Okurların yüzde 21,8'i (587 kişi) mercimek çorbasını seçti ve bu çorba birinci oldu. Tarhana çorbası 531 oyla (yüzde 19,7) ikinci, kuru fasulye ve pilav 529 oyla (yüzde 19,6) üçüncü sırada yer aldı. İkinci ile üçüncü arasındaki fark yalnızca 2 oy.
Mercimek çorbası yüzde 21,8 ile birinci oldu.
Tarhana ile kuru fasulye arasındaki fark sadece 2 oy.
Kestane kebap yüzde 12,8 ile dördüncü oldu.
"Kışın vazgeçilmez yemeği hangisi?" anketinden tam sonuçlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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