Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konut aboneleri için son kaynak tedarik tarifesi limitini 2026'daki 4 bin kilovatsaatten 2027 itibarıyla 3 bin kilovatsaate indirdi. Yeni sınır aylık ortalama 250 kilovatsaate, yani yaklaşık 820 liralık bir faturaya denk geliyor. Kurumun verilerine göre yaklaşık 44,2 milyon konut abonesinden 6,5 milyonu, yani yüzde 14,7'si bu değişiklikle yüksek tüketim grubuna girecek.

TBMM'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan YENİ Parti Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, düzenlemenin cebe etkisini rakamlarla anlattı. Yavuzyılmaz'ın hesabına göre 2026 boyunca ödediği elektrik faturalarının toplamı 9 bin 864 lirayı aşan konut aboneleri, 1 Ocak'tan itibaren sabit tarifeden çıkarılıp değişken fiyat tarifesine alınacak. Bugün aylık ortalama 822 lira ödeyen bu hanelerin faturası 2027'de 1.676 liraya yükselecek.

Yavuzyılmaz, vatandaşın aslında üç ayrı elektrik faturası ödediğini de savundu: Evinin faturası, apartmanın ortak alan faturası ve vergiler üzerinden karşılanan sokak aydınlatması.