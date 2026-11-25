Faturalar İkiye Katlanacak: 822 TL'lik Fatura 1.676 TL'ye Çıkacak
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Elektrik ve doğal gazda devlet desteğinin çerçevesi 1 Ocak 2027'de daralıyor. Yıllık 3 bin kilovatsaat sınırını aşan konut abonelerinin elektrik faturası yüzde 104, doğal gazda tüketim limitini geçenlerin faturası ise yüzde 75 artacak. Yapılan hesaplamalar, dört kişilik bir ailenin yalnızca temel cihazlarıyla bile yeni sınırın üzerine çıktığını gösteriyor.
Kaynak: Dünya/İbrahim Cansızoğlu
2026'da toplam elektrik faturası 9 bin 864 lirayı geçen haneler, yeni yılda değişken tarifeye geçiyor.
Doğal gazda limiti aşanların 2 bin liralık faturası 3 bin 500 liraya çıkacak.
Bakan Bayraktar: Havuzunu ısıtan da bin liralık fatura ödeyen de aynı oranda destek alıyordu.
4 kişilik bir ailenin evindeki cihazlar bile 3 bin kilovatsaat sınırını aşıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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