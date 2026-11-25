Piramit Denince Akla Mısır Geliyor Ama En Çok Piramide Sahip Ülke Bambaşka
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Sudan'daki piramitleri, Nübye bölgesinde hüküm süren Kuş Krallığı inşa etti.
Sudan piramitleri Mısır'dakilerden daha küçük ve çok daha dik yapılı.
Meroe'deki 40'tan fazla piramidin tepesi, 1830'larda altın arayan bir defineci yüzünden yok oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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