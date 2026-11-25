İtalyan defineci Giuseppe Ferlini, 1834'te Meroe'de bir piramidin altında altın buldu. Daha fazlası için geri dönmeyi planlayan Ferlini, rakiplerinin kafasını karıştırmak için piramitlerin tepelerini söktü. Bu yüzden bugün ayakta kalan yapıların birçoğunun tepesi düz. Tepesi açılan piramitlerin iç kısmı da hava koşullarına karşı korumasız kaldı.

Sudan piramitlerinin Mısır'dakiler kadar bilinmemesinin bir nedeni de iç savaş. Ülke, birçok turist için ziyaret edilemeyecek kadar tehlikeli.