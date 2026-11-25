Rüyadayken Yazıları Neden Okuyamayız?
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Rüyada okuduğumuzu düşündüğümüz yazıların çoğu büyük ihtimalle gerçek değildir.
Uyku sırasında dili yorumlayan beyin bölgelerinin etkinliği belirgin biçimde azalır.
Rüyada fikirleri kavrarız ama sözcükleri tam olarak ayırt edemeyiz.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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