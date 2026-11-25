Pek çok kişi rüyasında kitap, saat ya da tabela okuduğuna inanır. Uzmanlar ise bunun büyük olasılıkla doğru olmadığını söylüyor.

Okuma, yazma ve dilin diğer birçok yönü rüya sırasında kullanılamayacak kadar zorlaşıyor. Beyin uyanıkken yaptığı bu işleri rüyada aynı şekilde yapamıyor.