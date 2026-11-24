Birinin Kaşındığını Görünce Bizim de Neden Kaşınasımız Geliyor?
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Yanınızdaki kişi kolunu kaşımaya başladığında siz de kendi kolunuzda bir şeyler hissettiniz mi? Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, kaşıntının görerek bulaşmasının tesadüf olmadığını fare deneyiyle gösterdi. Kaşıntının bulaşması beyinde doğuştan yerleşik bir davranış olarak tanımlanıyor. Ekip, bunun empatiyle ilgisi olmadığını söylüyor.
Fareler ekranda kaşınan bir fareyi izleyince kendileri de kaşınmaya başladı
Kaşıntı sinyalini beyindeki uyku ve uyanıklık merkezi taşıyor
Kaşıntının bulaşması empatiyle değil doğuştan gelen bir davranışla açıklanıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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