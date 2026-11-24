Araştırma 10 Mart 2017'de Science dergisinde yayımlandı. Çalışmanın başında Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Zhou-Feng Chen vardı. Ekip, kaşıntı üzerine çalışan bir merkezin parçası olarak deneyi tasarladı.

Deneyde bir fare, ekranlı kapalı bir alana konuldu. Ekranda başka bir farenin kaşındığı bir video oynatıldı. Fare birkaç saniye içinde kendisi de kaşınmaya başladı.

Farelerin görme duyusu zayıf. Yine de videodaki kaşınmayı ayırt edebildikleri görüldü. Yani kaşıntının bulaşması için canlı bir temas gerekmedi, görmek yetti.