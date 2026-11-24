Uzun Süredir Hasret Kalmıştı: Güzide Duran Oğlu Emir'e Sarıldı, Paylaşımındaki Her Cümle Yürek Burktu!
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1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, uzun süredir göremediğini söylediği oğlu Emir'e sonunda sarılabildi ve yaşadığı anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Mart ayında Adnan Aksoy ile olaylı bir süreçten sonra boşanan Duran, paylaşımına düştüğü notta hem hasretini hem de oğluna duyduğu bağlılığı satırlara döktü. O duygu yüklü cümleler, ayrılık sürecinin çocuklarla arasına nasıl yansıdığını bir kez daha hatırlattı.
Güzide Duran, 1996 Best Model of Turkey birincisi olarak tanındı, 2008'de Adnan Aksoy'la evlendi.
Güzide Duran, 7 Ekim 2025'ten beri hasret kaldığı oğlu Emir'e sarıldığı anı anlattı.
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