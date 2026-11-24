Bir dönemin tanınmış mankenlerinden Güzide Duran, 1996'da Best Model of Turkey birinciliğini kazanmış, iş insanı Adnan Aksoy ile 2007'de başlayan beraberliğini 2008'de evlilikle sürdürmüştü. Bir kız bir erkek iki çocukları olan çift, 2024'te zina, hayata kast ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması maddeleriyle karşılıklı boşanma davası açınca magazin gündemine oturmuştu.

Bu çekişmeli süreç Duran'ın çocuklarıyla arasını da olumsuz etkilemiş, Duran çocuklarını göremediğini söyleyerek bundan eski eşi Aksoy'u sorumlu tutmuştu. Dava 30 Mart 2026'da sonuçlandı ve 18 yıllık evlilik resmen sona erdi; Duran'ın avukatı Feyza Altun, müvekkilinin lehine tazminata hükmedildiğini duyurdu. Boşanmanın ardından açıklama yapan Duran ise çocuklarına olan sevgisinin ve özleminin tarifsiz olduğunu, onlara kavuşacağı günlere inancının tam olduğunu söylemişti.