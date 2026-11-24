Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile hayatını birleştirdi. Kobal, çocukluğundan beri setlerde olduğunu anlatan bir oyuncu; setlerden uzak kaldığı yaklaşık 7 yılın planlı bir karar olmadığını, kızlarının ilk bebeklik döneminde yanlarında olmayı tercih ettiğini söylemişti. İkili, ikisinin de oyuncu olmasını dezavantaj değil avantaj olarak görüyor; evde birbirlerinin senaryolarını okuyup fikir alışverişi yapıyorlar. Kobal'a göre mutfakta Kenan İmirzalıoğlu daha maharetli: 'Mutfakta pek becerikli değilim. Eşim Kenan mutfakta benden çok daha maharetli, onun elinden lezzetli yemekler yiyoruz.'