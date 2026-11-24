Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Ara Tatil Dönüşü Kızlarıyla Objektiflere Yansıdı!
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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızlarıyla geçirdikleri Antalya tatilinin ardından İstanbul’a döndü. Havalimanında karşılarında gazetecileri gören çift, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. İmirzalıoğlu’nun, çocuklarının da yanlarında olduğunu ve çok yorgun olduklarını söyleyerek gazetecilerle daha sonra konuşmak istediği aktarıldı.
Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olarak biliniyor.
Kenan İmirzalıoğlu, 2016'da Sinem Kobal ile evlendi.
Çiftin iki kızı bulunuyor.
Çift, havalimanında kameraları görünce şaşırdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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