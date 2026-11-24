Eskiden bir kitabın insan tarafından yazıldığını özellikle belirtmezdik. Bugünse “insan yapımı” ifadesi neredeyse bir kalite etiketine dönüşüyor. Belki de asıl mesele makinelerin insanlaşması değil, insanların giderek makineleşmesi.

Tam da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanırken, bu tartışmanın eğitim açısından çok daha derin bir anlamı var. Bugün sıkça duyduğumuz bir iddia var: “Yapay zekâyı kullanan öğretmenler, kullanmayanların yerini alacak.”

Peki, öğretmenlik yalnızca bilgi aktarmak mı?

Yapay zekâ konu anlatabilir, sınav hazırlayabilir, geri bildirim verebilir. Ama öğrenmenin görünmeyen bir boyutu daha var: Duygusal bağ.

Bir öğrencinin kendisine inanmasını sağlayan öğretmen, bazen anlattığı dersten çok daha fazlasını öğretir.

“Sen yapabilirsin!” diyen bir ses, yıllarca unutulmayabilir. Çünkü öğrenme yalnızca zihinsel değil, aynı zamanda duygusal ve sosyal bir süreçtir.

Öğrenmenin bir de insan dokunuşuna, yani human touch'a ihtiyacı var.

Öğrencinin anlaşıldığını, önemsendiğini ve güvende olduğunu hissetmesi öğrenmenin ayrılmaz parçasıdır. Teknoloji bilgiyi erişilebilir kılabilir. Ama bilginin bir çocuğun hayatında anlam kazanmasında öğretmenin kurduğu ilişkinin yeri bambaşkadır.

Geleceğin güçlü öğretmeni, yapay zekâdan kaçan değil; teknolojiyi kullanırken insani bağı koruyabilen öğretmen olacak. Çünkü eğitim yalnızca bilgiyle değil; güvenle, empatiyle, merakla ve duygusal bağla büyür.

Belki de 2026'nın kelimesinin “insan” seçilmesi, Öğretmenler Günü'nde bize önemli bir gerçeği yeniden hatırlatıyor:

Yapay zekâ öğrenmeyi destekleyebilir. Ama insan dokunuşu olmadan öğrenmenin bir yanı hep eksik kalır.

Ve belki de iyi bir öğretmenin en büyük başarısı, öğrencisine yalnızca bir şeyler öğretmek değil, ona kendisini değerli hissettirmektir.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Bazen bir çocuğun hayatını, ona inanan bir öğretmen değiştirir.