Soğuksu Milli Parkı, 19 Şubat 1959'da milli park ilan edilen, yaklaşık 1.187 hektarlık bir alan. Parkta avlanmak da silahla girmek de yasak. Buna rağmen bölgede 'Kar' adıyla tanınan anne bozayı ile yavrularından biri silahla vurularak öldürüldü. Ailenin diğer iki yavrusunun kaçarak kurtulduğu bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 22 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada ayıların vurulduğunu doğruladı. Bakanlık, idari soruşturma başlatıldığını ve olayı tüm yönleriyle incelemek üzere Teftiş Kurulu'nun görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada 'Olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemler yerine getirilecektir' denildi. Yavru ayıların bulunup koruma altına alınması için ekiplerin sahadaki çalışmalarının sürdüğü de eklendi.