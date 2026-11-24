Milli Park'ta Öldürülen Anne Ayı ve Yavrusu İçin Sosyal Medyada Tepki Yağıyor: Bakanlık Soruşturma Başlattı
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda 'Kar' adıyla bilinen anne bozayı ile yavrularından biri silahla vurularak öldürüldü. Kararın ayıların yerleşim yerlerine inmesi üzerine alındığı öne sürülürken olay sosyal medyada büyük tepki topladı, Tarım ve Orman Bakanlığı da idari soruşturma başlattı.
Vurulma olayı, avlanmanın ve silahla girmenin yasak olduğu Soğuksu Milli Parkı'nda yaşandı.
Bozayı Kar ve yavrularının yeni görüntüleri:
Karar, ayıların yerleşim yerlerinde görülmesi ve artan ihbarlar üzerine alındı.
Bozayı, Bern Sözleşmesi ve Kara Avcılığı Kanunu kapsamında koruma altında.
Doğa örgütleri, baro ve kent konseyi olayın sorumlularının hesap vermesini istedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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