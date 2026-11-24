Ankara'da Vurulan Anne Bozayı Kar ile Yavrusunun Yeni Görüntüleri Çıktı: Bakanlık Soruşturma Başlattı
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İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda öldürülen anne bozayı ve yavrusuna ait görüntüler ortaya çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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