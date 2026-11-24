Bilgi fişi, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan e-belgeli satışlar için alınan bir belgeydi. 509 Sıra No'lu Tebliğ'deki bu tanım ve buna bağlı uygulamalar kaldırıldı. e-Ticaret işlemlerine ilişkin e-Arşiv faturalarda, e-Biletlerde ve e-Arşiv fatura teslimatlarında geçen 'ÖKC fatura bilgi fişi' ile 'e-Bilet bilgi fişi' ibareleri de metinden çıkarıldı.

Asıl değişiklik 1 Ocak 2027'de başlıyor. O tarihten itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler; Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Taksi Mali Cihazlar ya da izin verilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN ÖKC) üzerinden doğrudan e-Arşiv fatura düzenleyebilecek. Tebliğin 16 maddesinin tamamı aynı gün yürürlüğe girecek.