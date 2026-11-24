Alışverişte Yeni Dönem Başlıyor: Kağıt Fiş Devri Sona Eriyor, Sinemalarda e-Bilet Zorunlu Oluyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) hazırladığı 598 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 24 Kasım 2026 tarihli ve 33440 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle 'bilgi fişi' uygulaması mevzuattan çıkarıldı; sinemalar biletlerini doğrudan e-Bilet olarak düzenlemek zorunda kalacak, hekimlerin POS cihazı yükü kalkıyor. Düzenlemenin tamamı 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.
598 Sıra No'lu Tebliğ'le bilgi fişi tanımı ve ona bağlı uygulamalar mevzuattan çıkarıldı.
Yerli ya da yabancı, film gösteren tüm sinemalar biletini doğrudan e-Bilet olarak düzenlemek zorunda kalacak.
Hekimler, diş hekimleri ve veteriner hekimler için klasik POS cihazı bulundurma zorunluluğu kalkıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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