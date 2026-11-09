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Gupi 2. Sıraya Geriledi, Yeni Lider Çakallarla Dans Oldu: Sinemalarda Ne İzlendi?

Gupi 2. Sıraya Geriledi, Yeni Lider Çakallarla Dans Oldu: Sinemalarda Ne İzlendi?

Sinema
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
09.11.2026 - 22:46 Son Güncelleme: 09.11.2026 - 22:49
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Murat Şeker'in Çakallarla Dans 8'i, vizyondaki ilk hafta sonunda Gupi ve Gülmeyen Kral'ı geride bırakarak gişenin zirvesine yerleşti. Ancak resmi rakamlar açıklanınca dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı: Film, serinin bir önceki halkasının açılışının yarısına bile ulaşamadı.

Kaynak: Box Office Türkiye

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Çakallarla Dans 8, ilk üç günde 78.477 seyirciyle gişenin zirvesine yerleşti.

Çakallarla Dans 8, ilk üç günde 78.477 seyirciyle gişenin zirvesine yerleşti.

Box Office Türkiye'nin 6-8 Kasım hafta sonu verilerine göre Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması, gösterimdeki ilk üç gününde 78.477 seyirciye ulaştı. Film, son iki hafta sonunun lideri Gupi ve Gülmeyen Kral'ı geride bırakarak listenin ilk sırasına oturdu.

Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu'nun başrolündeki film, bu kez çakalları Almanya'ya taşıyor. İstanbul, Berlin ve Stuttgart'ta çekilen yapımda ekip, kendini bir insan kaçakçılığı şebekesinin ortasında buluyor.

Serinin bir önceki filmi Çakallarla Dans 7, 2024'teki açılışında ilk üç günde 172.514 seyirciye ulaşmıştı.

Serinin bir önceki filmi Çakallarla Dans 7, 2024'teki açılışında ilk üç günde 172.514 seyirciye ulaşmıştı.

Peki bu rakam seri için ne anlama geliyor? 6 Aralık 2024'te vizyona giren Çakallarla Dans 7, ilk üç gününde 172.514 seyirciye ulaşmış, ilk haftasını 257.341 seyirciyle kapatmıştı. Film, vizyondaki ilk ayını doldurmadan 500 bin seyirci barajına dayanmıştı.

Sekizinci filmin 78.477'lik açılışı, bu rakamın yüzde 46'sına karşılık geliyor. Yani yeni film, zirvede olmasına rağmen yedinci filmin açılış seyircisinin yarısının altında kaldı.

Öte yandan seri, İlker Ayrık'ın canlandırdığı Muhasebeci Servet olmadan ikinci kez beyaz perdede. Galada konuşan Murat Akkoyunlu, Ayrık'ın dönüşü için 'Tabii ki, olasılık dahilinde, neden olmasın?' demişti. Ancak Servet, sekizinci filmin kadrosunda da yer almadı ve yokluğu galadan bu yana gündemdeki yerini koruyor.

Zirveyi kaptıran Gupi ve Gülmeyen Kral, 63.573 seyirciyle ikinci sıraya geriledi.

Zirveyi kaptıran Gupi ve Gülmeyen Kral, 63.573 seyirciyle ikinci sıraya geriledi.

Üç hafta sonudur vizyonda olan Gupi ve Gülmeyen Kral, bu hafta sonunu 63.573 seyirciyle ikinci sırada tamamladı. Film, toplamda 477.227 seyirciye ulaşarak yarım milyon barajına yaklaştı.

Listenin geri kalanında ise Çatlı 2, ikinci hafta sonunda 18.951 seyirciyle üçüncü sırada yer aldı. Bu hafta vizyona giren Şapkalı Kedi (The Cat in the Hat) 18.554 seyirciyle dördüncü sıradan giriş yaparken, son dönemin çok konuşulan filmlerinden Her Şey Ortada (You Can See Everything) 13.794 seyirciyle ilk beşi tamamladı.

Gözler şimdi Çakallarla Dans 8'in ikinci hafta sonuna çevrildi. Filmin zirvedeki yerini koruyup korumayacağı ve aradaki farkı kapatıp kapatamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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