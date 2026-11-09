Gupi 2. Sıraya Geriledi, Yeni Lider Çakallarla Dans Oldu: Sinemalarda Ne İzlendi?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Murat Şeker'in Çakallarla Dans 8'i, vizyondaki ilk hafta sonunda Gupi ve Gülmeyen Kral'ı geride bırakarak gişenin zirvesine yerleşti. Ancak resmi rakamlar açıklanınca dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı: Film, serinin bir önceki halkasının açılışının yarısına bile ulaşamadı.
Kaynak: Box Office Türkiye
Çakallarla Dans 8, ilk üç günde 78.477 seyirciyle gişenin zirvesine yerleşti.
Serinin bir önceki filmi Çakallarla Dans 7, 2024'teki açılışında ilk üç günde 172.514 seyirciye ulaşmıştı.
Zirveyi kaptıran Gupi ve Gülmeyen Kral, 63.573 seyirciyle ikinci sıraya geriledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın