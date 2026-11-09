Gupi 2. Sıraya Geriledi, Yeni Lider Çakallarla Dans Oldu: Sinemalarda Ne İzlendi?

Peki bu rakam seri için ne anlama geliyor? 6 Aralık 2024'te vizyona giren Çakallarla Dans 7, ilk üç gününde 172.514 seyirciye ulaşmış, ilk haftasını 257.341 seyirciyle kapatmıştı. Film, vizyondaki ilk ayını doldurmadan 500 bin seyirci barajına dayanmıştı.

Sekizinci filmin 78.477'lik açılışı, bu rakamın yüzde 46'sına karşılık geliyor. Yani yeni film, zirvede olmasına rağmen yedinci filmin açılış seyircisinin yarısının altında kaldı.

Öte yandan seri, İlker Ayrık'ın canlandırdığı Muhasebeci Servet olmadan ikinci kez beyaz perdede. Galada konuşan Murat Akkoyunlu, Ayrık'ın dönüşü için 'Tabii ki, olasılık dahilinde, neden olmasın?' demişti. Ancak Servet, sekizinci filmin kadrosunda da yer almadı ve yokluğu galadan bu yana gündemdeki yerini koruyor.