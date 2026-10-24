İlker Ayrık İtiraf Etti: Ben Bilmem Eşim Bilir'de Arabayı Kaybeden Kadının Sözleri Şoke Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir dönemin sevilen yarışması Ben Bilmem Eşim Bilir ile hafızalara kazınan İlker Ayrık, programda yaşanan ancak ekrana yansımayan anları yıllar sonra anlattı. Pınar Altuğ Atacan ve Yağmur Atacan'ın YouTube kanalına konuk olan ünlü sunucu, araba ödülünün sahibini bulduğu final oyununda yaşananları paylaştı. Ayrık'ın, arabayı kazanamayan bir kadın yarışmacının eşine söylediklerini anlatması sohbetin en dikkat çekici anlarından biri oldu.
KAYNAK: Atacanlar/ YouTube
İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasının çekimleri sırasında yaşanan ve televizyonda yayınlanmayan anlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İlker Ayrık, araba ödülünün sahibini bulduğu final oyununda yaşananları da paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın