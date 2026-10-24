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İlker Ayrık İtiraf Etti: Ben Bilmem Eşim Bilir'de Arabayı Kaybeden Kadının Sözleri Şoke Etti

İlker Ayrık İtiraf Etti: Ben Bilmem Eşim Bilir'de Arabayı Kaybeden Kadının Sözleri Şoke Etti

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 15:01
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Bir dönemin sevilen yarışması Ben Bilmem Eşim Bilir ile hafızalara kazınan İlker Ayrık, programda yaşanan ancak ekrana yansımayan anları yıllar sonra anlattı. Pınar Altuğ Atacan ve Yağmur Atacan'ın YouTube kanalına konuk olan ünlü sunucu, araba ödülünün sahibini bulduğu final oyununda yaşananları paylaştı. Ayrık'ın, arabayı kazanamayan bir kadın yarışmacının eşine söylediklerini anlatması sohbetin en dikkat çekici anlarından biri oldu.

KAYNAK: Atacanlar/ YouTube

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İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasının çekimleri sırasında yaşanan ve televizyonda yayınlanmayan anlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasının çekimleri sırasında yaşanan ve televizyonda yayınlanmayan anlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Pınar Altuğ Atacan ve Yağmur Atacan'ın YouTube'da yayınlanan Atacanlar kanalına konuk olan İlker Ayrık, bir döneme damga vuran Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına ilişkin anılarını paylaştı.

Yarışmacıların programa ilk geldiklerinde oldukça kibar davrandıklarını söyleyen Ayrık, rekabet arttıkça bu durumun değiştiğini anlattı.

“Yarışma başladığında dört hanımefendi yan yana geliyor ve çok kibarlar. Düğünün ilk saatleri gibi; herkes çok şık, saçlar yapılı, sürekli nasıl göründüklerine dikkat ediyorlar.”

Kadın yarışmacıların başlangıçta ödül kazanmaktan çok kurdukları arkadaşlıkları ön plana çıkardıklarını belirten Ayrık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“‘İlker Bey, hiç önemli değil arabayı kazanmak ya da kazanmamak. Biz burada üç kız kardeş kazandık’ diyorlar.”

Hatta yarışmacıların kendi aralarında WhatsApp grupları kurduklarını anlatan sunucu, zaman geçtikçe yarışma hırsının arttığını söyledi.

İlker Ayrık, araba ödülünün sahibini bulduğu final oyununda yaşananları da paylaştı.

İlker Ayrık, araba ödülünün sahibini bulduğu final oyununda yaşananları da paylaştı.

Bir çiftin arabayı kazanmasının ardından diğer çiftin yaşadığı hayal kırıklığını anlatan Ayrık, stüdyoda kutlamalar devam ederken kimsenin duymadığı bir konuşmaya tanık olduğunu belirtti.

“Bir çift çekti ve kazandı. Kazanamayan çift yere düştü, kadınla erkek yerde nefes nefese.”

Stüdyoda maytapların patladığını, müzik ve alkış seslerinin yükseldiğini söyleyen Ayrık, kadın yarışmacının eşine söylediklerini yalnızca kendisinin duyduğunu anlattı.

“Kimse onları duymuyor, bir tek ben duyuyorum çünkü kulağımda kulaklık var.”

İlker Ayrık'ın anlattığına göre kadın yarışmacı, eşine dönerek kazanan çift hakkında küfürlü bir ifade kullandı.

Ayrık, o anı şu sözlerle aktardı:

“Kadın eşine döndü, kısık sesle ‘Kazandı or***lar!’ dedi. Yayınlayamadığımız o kadar çok şey var ki!”

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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