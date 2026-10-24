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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Yıllar Sonra Hüsnü Çoban'ın Evine Gitti!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Yıllar Sonra Hüsnü Çoban'ın Evine Gitti!

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 11:41
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Arka Sokaklar dizisinde 15 sezon boyunca Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik, yıllar sonra yaptığı nostaljik paylaşımla dikkat çekti. 2021 yılında diziden ayrılan ve şimdilerde Altı Üstü İstanbul kadrosunda yer alan oyuncu, Arka Sokaklar'daki eski evine giderek o anları takipçileriyle paylaştı.

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Arka Sokaklar'da 15 sezon boyunca Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'ten sürpriz Arka Sokaklar paylaşımı geldi.

Arka Sokaklar'da 15 sezon boyunca Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'ten sürpriz Arka Sokaklar paylaşımı geldi.

Arka Sokaklar dizisinde yıllarca Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, diziden ayrılmasının üzerinden yıllar geçtikten sonra Hüsnü Çoban'ın evini ziyaret etti.

Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolüyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde 15 sezon boyunca rol almıştı. 2021 yılında dizinin oyuncu kadrosundan ayrılan Geyik, kariyerine farklı projelerle devam etti. Oyuncu, şimdilerde ATV'de yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde izleyici karşısına çıkıyor.

Yüsra Geyik, yıllar sonra Arka Sokaklar'daki eski evine gitti. Dizide Hüsnü Çoban ve ailesinin yaşadığı ev olarak kullanılan mekanı ziyaret eden oyuncu, o anları videoya alarak Instagram hesabından paylaştı. Geyik, nostaljik videosuna “Yıllar sonra... Hüsnü Ev Dış Gün - Zeliş” notunu düştü.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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