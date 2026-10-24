Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Yıllar Sonra Hüsnü Çoban'ın Evine Gitti!
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Arka Sokaklar dizisinde 15 sezon boyunca Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik, yıllar sonra yaptığı nostaljik paylaşımla dikkat çekti. 2021 yılında diziden ayrılan ve şimdilerde Altı Üstü İstanbul kadrosunda yer alan oyuncu, Arka Sokaklar'daki eski evine giderek o anları takipçileriyle paylaştı.
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Arka Sokaklar'da 15 sezon boyunca Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'ten sürpriz Arka Sokaklar paylaşımı geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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