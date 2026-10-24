Kızılcık Şerbeti'nde Cemo'nun Babası Ortaya Çıktı! Başak'ın Geçmişinden Bakın Kim Çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Lider'le karşı karşıya gelen Başak, geçmişte yaşadıklarını hatırladı. Ekrana gelen geçmiş sahneleriyle birlikte Cemo'nun babasının Lider olduğu anlaşıldı. Başak'ın hamile olduğu döneme ait sahnede, Lider'e ulaşabilmek için kapısına kadar gittiği görüldü. Ancak Lider'e ulaşamayan Başak, yaşadığı çaresizlik karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Böylece Ünal ailesinden intikam almak için diziye dahil olan Lider'in yalnızca aileyle değil, Başak ve Cemo'yla da geçmişe uzanan bir bağı olduğu ortaya çıktı. Lider'in Cemo'nun babası olduğunun açığa çıkmasının ardından bu gerçeğin Başak'ın hayatını ve Ünal ailesiyle ilişkilerini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.