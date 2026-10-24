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Kızılcık Şerbeti'nde Cemo'nun Babası Ortaya Çıktı! Başak'ın Geçmişinden Bakın Kim Çıktı

Kızılcık Şerbeti'nde Cemo'nun Babası Ortaya Çıktı! Başak'ın Geçmişinden Bakın Kim Çıktı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 09:13
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Kızılcık Şerbetinin yeni bölümünde Başak'ın geçmişine dair büyük bir sır açığa çıktı. Ünal ailesinden intikam almak için hikâyeye dahil olan Lider'le karşılaşan Başak'ın geçmişe döndüğü sahneler, Cemo'nun babasının kim olduğunu ortaya çıkardı. Başak'ın hamileyken yaşadığı olaylar ise dikkat çekti.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde izleyicilerin merak ettiği önemli bir sır açığa çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde izleyicilerin merak ettiği önemli bir sır açığa çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonundan beri Başak'ın oğlu Cemo'nun babasının kimliği merak ediliyordu. Senaristlerin değişimiyle Cemo'nun babası sonunda 5. sezonda ortaya çıktı. Ünal ailesinden intikam almak amacıyla hikayeye dahil olan Lider'in, Başak'ın geçmişinde de önemli bir yere sahip olduğu ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde Başak'ın oğlu Cemo'nun babası Lider çıktı!

Kızılcık Şerbeti'nde Başak'ın oğlu Cemo'nun babası Lider çıktı!

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Lider'le karşı karşıya gelen Başak, geçmişte yaşadıklarını hatırladı. Ekrana gelen geçmiş sahneleriyle birlikte Cemo'nun babasının Lider olduğu anlaşıldı. Başak'ın hamile olduğu döneme ait sahnede, Lider'e ulaşabilmek için kapısına kadar gittiği görüldü. Ancak Lider'e ulaşamayan Başak, yaşadığı çaresizlik karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Böylece Ünal ailesinden intikam almak için diziye dahil olan Lider'in yalnızca aileyle değil, Başak ve Cemo'yla da geçmişe uzanan bir bağı olduğu ortaya çıktı. Lider'in Cemo'nun babası olduğunun açığa çıkmasının ardından bu gerçeğin Başak'ın hayatını ve Ünal ailesiyle ilişkilerini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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