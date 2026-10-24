Kızılcık Şerbeti'nde Cemo'nun Babası Ortaya Çıktı! Başak'ın Geçmişinden Bakın Kim Çıktı
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Kızılcık Şerbetinin yeni bölümünde Başak'ın geçmişine dair büyük bir sır açığa çıktı. Ünal ailesinden intikam almak için hikâyeye dahil olan Lider'le karşılaşan Başak'ın geçmişe döndüğü sahneler, Cemo'nun babasının kim olduğunu ortaya çıkardı. Başak'ın hamileyken yaşadığı olaylar ise dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde izleyicilerin merak ettiği önemli bir sır açığa çıktı.
Kızılcık Şerbeti'nde Başak'ın oğlu Cemo'nun babası Lider çıktı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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