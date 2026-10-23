article/comments
article/share
Haberler
TV
Tuzlu Kahve'yle Sezona Damga Vuran Polat Yağcı, Kore'nin Fenomen Dizisi Penthouse'u Uyarlıyor

Tuzlu Kahve'yle Sezona Damga Vuran Polat Yağcı, Kore'nin Fenomen Dizisi Penthouse'u Uyarlıyor

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 23:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı, yeni projesinde Kore'nin fenomen dizisi Penthouse'u Türkiye'ye uyarlıyor. 100 katlı lüks bir rezidansta yaşayan 6 kadının entrika ve aşk dolu hikâyesini anlatan yapımın ocak ayında ekrana gelmesi planlanıyor. Yerli versiyon için iddialı bir kadro kurulduğu konuşulurken oyuncu isimleri henüz açıklanmadı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kore'de reyting rekorları kıran Penthouse, 100 katlı lüks bir rezidansta yaşayan 6 kadının entrika dolu hikâyesini anlatıyor.

Kore'de reyting rekorları kıran Penthouse, 100 katlı lüks bir rezidansta yaşayan 6 kadının entrika dolu hikâyesini anlatıyor.

Penthouse, elit bir kesimin yaşadığı 100 katlı lüks bir rezidansta geçiyor. Hikâyenin merkezinde, bu rezidansta yaşayan 6 kadının birbirine karışan hayatları var. Orijinal yapımda Hera Palace adıyla anılan rezidansta, çocuklarını prestijli bir sanat okuluna sokmak için yarışan ailelerin rekabeti hikâyenin fitilini ateşliyordu.

Entrika, intikam ve aşk üçgenleri dizinin ana damarını oluşturuyor. Lüks dairelerin kapıları ardında dönen hesaplar, kısa sürede seyirciyi ekrana bağlayan asıl unsur olmuştu.

Orijinal dizi, Güney Kore'de SBS ekranlarında 2020 yılında yayın hayatına başladı ve 3 sezon sürdü. Senaryosu Kim Soon-ok'a ait olan yapımda Lee Ji-ah, Kim So-yeon ve Eugene başrolleri paylaşmıştı. Dizi, yayınlandığı dönemde ülkenin en çok izlenen yapımları arasına girmiş, sosyal medyada da uzun süre gündemden düşmemişti.

Polat Yağcı, Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve ekrandayken ikinci büyük projesinin hazırlığına başladı.

Polat Yağcı, Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve ekrandayken ikinci büyük projesinin hazırlığına başladı.

Poll Films'in patronu Polat Yağcı, şu sıralar Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve ile sezonun en çok konuşulan dizilerinden birine imza atıyor. Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizi, konuk oyuncuları ve nostalji dolu göndermeleriyle her hafta gündem oluyor.

Üstelik Tuzlu Kahve yayın hayatına devam ederken ikinci bir dizinin hazırlığına başlanması dikkat çekti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Penthouse'un yerli versiyonunun ocak ayında ekrana gelmesi planlanıyor.

Yerli Penthouse'un oyuncu kadrosu ve yayınlanacağı kanal henüz açıklanmadı.

Yerli Penthouse'un oyuncu kadrosu ve yayınlanacağı kanal henüz açıklanmadı.

Yapımcının star oyuncuları aynı projede buluşturmasıyla bilindiği hatırlatılırken, Penthouse için de iddialı bir kadro kurulduğu konuşuluyor. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı da şimdilik netlik kazanmadı. Senarist ve yönetmen koltuğuna kimin oturacağı ise merakla bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın