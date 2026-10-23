Tuzlu Kahve'yle Sezona Damga Vuran Polat Yağcı, Kore'nin Fenomen Dizisi Penthouse'u Uyarlıyor

Penthouse, elit bir kesimin yaşadığı 100 katlı lüks bir rezidansta geçiyor. Hikâyenin merkezinde, bu rezidansta yaşayan 6 kadının birbirine karışan hayatları var. Orijinal yapımda Hera Palace adıyla anılan rezidansta, çocuklarını prestijli bir sanat okuluna sokmak için yarışan ailelerin rekabeti hikâyenin fitilini ateşliyordu.

Entrika, intikam ve aşk üçgenleri dizinin ana damarını oluşturuyor. Lüks dairelerin kapıları ardında dönen hesaplar, kısa sürede seyirciyi ekrana bağlayan asıl unsur olmuştu.

Orijinal dizi, Güney Kore'de SBS ekranlarında 2020 yılında yayın hayatına başladı ve 3 sezon sürdü. Senaryosu Kim Soon-ok'a ait olan yapımda Lee Ji-ah, Kim So-yeon ve Eugene başrolleri paylaşmıştı. Dizi, yayınlandığı dönemde ülkenin en çok izlenen yapımları arasına girmiş, sosyal medyada da uzun süre gündemden düşmemişti.