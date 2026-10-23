Tuzlu Kahve'yle Sezona Damga Vuran Polat Yağcı, Kore'nin Fenomen Dizisi Penthouse'u Uyarlıyor
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Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı, yeni projesinde Kore'nin fenomen dizisi Penthouse'u Türkiye'ye uyarlıyor. 100 katlı lüks bir rezidansta yaşayan 6 kadının entrika ve aşk dolu hikâyesini anlatan yapımın ocak ayında ekrana gelmesi planlanıyor. Yerli versiyon için iddialı bir kadro kurulduğu konuşulurken oyuncu isimleri henüz açıklanmadı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Kore'de reyting rekorları kıran Penthouse, 100 katlı lüks bir rezidansta yaşayan 6 kadının entrika dolu hikâyesini anlatıyor.
Polat Yağcı, Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve ekrandayken ikinci büyük projesinin hazırlığına başladı.
Yerli Penthouse'un oyuncu kadrosu ve yayınlanacağı kanal henüz açıklanmadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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