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En Taze Et Markaları

En Taze Et Markaları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 14:43
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Et satın alırken yalnızca markaya veya fiyata bakmak yeterli olmuyor. Etin üretim süreci, soğuk zincirin korunması, ambalajı ve saklama koşulları da seçim yaparken önem taşıyor. EBK, Pınar Et, Namet, Banvit ve Beypiliç gibi markalar arasında ise et türüne ve ihtiyaca göre farklı seçenekler bulunuyor. Peki taze et alırken nelere dikkat edilmeli, dondurulmuş et nasıl saklanmalı ve etin dinlendirilmesi neden önemli? Dana, kuzu ve tavuk eti seçerken hangi özelliklere bakılmalı? İçeriğimizde et seçerken dikkat edilmesi gerekenlerden marka karşılaştırmalarına, saklama yöntemlerinden fiyatlara kadar merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

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Taze Et Markası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? – 2026

Taze Et Markası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? – 2026

Hayvan Refahı, Kesim Standartları ve Soğuk Zincir: Taze Ette 3 Temel Kriter

  • Hayvanın ne yediği ete doğrudan yansıyor. Sadece arpa, mısır ve tahılla beslenen hayvanların eti hem daha lezzetli hem de yağ dağılımı açısından daha dengeli oluyor; bazı markalar “insanın yediğini hayvana vermiyoruz” diyerek bu farkı vurguluyor.

  • Kesim yöntemi eti ciddi biçimde etkiliyor. Kuru yolum ve elle kesim gibi yöntemler, suya batırma yöntemine göre daha az su emilimi sağlıyor; yani parayı ete veriyorsunuz, suya değil.

  • Soğuk zincir kırılırsa gerisi boşa gider. En kaliteli et bile üretimden markete kadar doğru sıcaklıkta taşınmazsa raf ömrünü kaybediyor. Entegre tesise sahip markalar (yem fabrikasından kesimhaneye kadar her aşamayı kendi bünyesinde yapanlar) bu konuda daha kontrollü çalışıyor.

  • Dinlendirme lezzetin gizli anahtarı. Dry aged denilen yöntemde et 40-60 gün kaya tuzunda bekletiliyor; bu süreç etin dokusunu yumuşatıp aromasını yoğunlaştırıyor.

Helal Sertifikası ve Hijyen Belgesi: Taze Et Alımında Güvenlik Kriterleri

  • Helal sertifikası kesim yönteminin belgelenmesi demek. GİMDES gibi kuruluşların verdiği bu sertifikalar, kesimin usulüne uygun yapıldığının bağımsız onayı; Banvit, Erpiliç, Lezita ve Gedik gibi markaların çoğunda bu belge var.

  • HACCP gıda güvenliği sertifikası da önemli bir gösterge. Beypiliç, bu belgeyi almaya hak kazanan ilk şirketlerden; hammaddeden tüketime kadar her aşamanın denetlendiği anlamına geliyor.

  • Antibiyotik ve hormon kullanımı sorgulanmalı. Bazı markalar antibiyotiksiz üretim yaptığını açıkça beyan ediyor; Hastavuk ve Banvit bu konuda öne çıkan isimler arasında.

  • Etiketteki üretici bilgisi net olmalı. Kimin ürettiği, nerede kesildiği ve son tüketim tarihi açıkça yazmıyorsa o ürüne mesafeli yaklaşmak en doğrusu.

Kırmızı Et mi, Beyaz Et mi? Besin Değeri ve Kullanım Alanları Rehberi

  • Kırmızı et demir ve B12 açısından zengin. Kansızlık sorunu yaşayanlar ve yoğun fiziksel aktivite yapanlar için önemli bir kaynak; dana ve kuzu bu grubun başında geliyor.

  • Beyaz et daha az yağ içeriyor. Tavuk göğsü, kilo kontrolü yapanlar ve düşük yağlı beslenenler için ideal; hindi eti ise protein oranı yüksek ama kırmızı ete göre daha hafif bir alternatif.

  • Pişirme yöntemi kullanım alanını belirliyor. Kuzu pirzola ve dana antrikot mangala uygunken, kıyma ve kuşbaşı günlük yemeklerin temeli; tavuk ise hem ızgara hem fırın hem de haşlama olarak çok yönlü kullanılıyor.

  • İkisini dengeli tüketmek en mantıklısı. Sağlık uzmanlarının genel yaklaşımı, haftalık beslenmede hem kırmızı hem beyaz ete yer vermek yönünde.

En Taze Et Markaları: Et Türüne Göre – 2026

En Taze Et Markaları: Et Türüne Göre – 2026

En İyi Dana ve Kuzu Eti Markaları: Kırmızı Ette Kalite ve Tazelik

  • Namet: Kendi çiftliğinde yetiştirdiği hayvanlardan gelen etle çalışıyor; entegre tesislerinde 150’yi aşkın çeşit üretiyor ve taze etten şarküteriye kadar geniş bir yelpazeye sahip.

  • EBK (Et ve Balık Kurumu): Devlet güvencesiyle üretim yapan Et ve Süt Kurumu’nun markası; fiyat istikrarı ve denetim standardı açısından güven veren bir seçenek.

  • Pınar Et: 1983’ten beri sektörde olan marka, hijyen ve kalite kontrol süreçleriyle biliniyor; kuşbaşı, kıyma ve biftek gibi taze et ürünlerini paketli olarak sunuyor.

  • Dilek Gurme: 45 yılı aşkın tecrübesiyle yüzde yüz yerli besi eti kullanıyor; 40-60 gün kaya tuzunda dinlendirdiği dry aged steakleriyle et meraklılarının radarında.

  • Ahmet İpek: 1923’te Afyonkarahisar’da kurulan marka, kendi besi çiftliklerinden aldığı etleri entegre tesislerinde işliyor; kuru et ve kavurma tarafında da güçlü.

En İyi Tavuk ve Hindi Eti Markaları: Beyaz Ette Türkiye’nin Güvenilir Seçenekleri

  • Banvit: 1968’de Bandırma’da kurulan marka, sektörün lideri konumunda. Tavuklarını yüzde 95 bitkisel yemle besliyor, helal sertifikası ve antibiyotiksiz üretim iddiası var; hindi eti üretimi de yapıyor.

  • Beypiliç: HACCP gıda güvenliği belgesini alan ilk şirketlerden; yemini kendi üretiyor, antibiyotik ve hormon kullanmadığını beyan ediyor. Popeyes ve Burger King gibi zincirlerin üretimini de yapması kalite standardının bir göstergesi.

  • Erpiliç: Kuru yolum ve elle kesim yöntemiyle çalışıyor; AB standartlarına uygun üretim yapan tesisi ihracat izni ve helal gıda sertifikasına sahip. Elli yıllık tecrübesiyle geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

  • Lezita: Abalıoğlu Grubu bünyesinde, yem fabrikasından kesimhaneye kadar tüm aşamaları kendi bünyesinde yürütüyor. Taze piliç dışında schnitzel, döner ve çıtır ürünlerle pratik seçenekler de sağlıyor.

  • Hastavuk: Türkiye’de kuru kesim teknolojisini ilk kullanan marka; antibiyotik kullanmayan üreticiler arasında yer alıyor.

En İyi Organik ve Doğal Beslenen Hayvan Eti Markaları

  • Orvital: Organik tavuk kategorisinin en bilinen markası; tavuklarını organik yemlerle besliyor ve sertifikalı organik üretim yapıyor.

  • Suna: Organik tavuğuyla tanınan, hayvan refahına önem veren tüketicilerin tercih ettiği bir marka.

  • Köy-Tav: Ankara Üniversitesi uygulama çiftliğinde tavuk ve ördek yetiştiriyor; gerçek köy tavuğu arayanlar için akademik denetimli bir seçenek.

  • Dilek Gurme: “İnsanın yediğini hayvanlarımıza vermiyoruz” ilkesiyle hayvanlarını sadece arpa ve mısırla besliyor; doğal beslenme konusunda şeffaf bir marka.

  • Namet Çiftliği: Markanın kendi çiftliğinde yetişen hayvanlardan gelen et, üretim zincirinin baştan sona kontrol edilmesini sağlıyor.

En Taze Et Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme – 2026

En Taze Et Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme – 2026

EBK ve Migros Et: Türkiye’nin Köklü Kamu ve Özel Sektör Et Markaları

EBK, yani Et ve Balık Kurumu, 1952’de kurulmuş bir kamu iktisadi teşebbüsü; bugün Et ve Süt Kurumu (ESK) adıyla faaliyet gösteriyor ama ürünlerini hâlâ EBK markasıyla satıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki tesislerinde üretim yapıyor ve kendi satış mağazaları üzerinden doğrudan tüketiciye ulaşıyor. Taze kıyma ve kuşbaşının yanı sıra uzun raf ömürlü konserve et ve dondurulmuş ürünler de sunuyor. En büyük avantajı devlet denetimi ve fiyat istikrarı; özellikle et fiyatlarının dalgalandığı dönemlerde piyasayı dengeleyici bir rol üstleniyor. 

Migros Et ise zincir marketin kendi markası olarak, market içi kasap reyonlarında taze et satışı yapıyor. Avantajı erişim kolaylığı: alışverişinizi yaparken aynı yerden etinizi de alabiliyorsunuz. Paketli ürünlerinde üretim ve son tüketim tarihleri net biçimde belirtiliyor, bu da tazelik takibini kolaylaştırıyor.

Pınar Et ve Banvit: Soğuk Zincir ve Geniş Dağıtım Ağıyla Öne Çıkan Yerli Markalar

Pınar Et, Yaşar Holding bünyesinde 1983’ten beri faaliyet gösteren, İzmir merkezli bir marka. Tüketici gözünde sağlıklı ve güvenilir gıdayla özdeşleşmiş durumda; üretim süreçlerindeki hijyen standartları ve her pakette aynı kaliteyi yakalama titizliği markanın en güçlü yanı. Taze et dışında sucuk, salam, köfte ve hamburger gibi işlenmiş ürünlerde de geniş bir kataloğu var. Türkiye genelindeki dağıtım ağı sayesinde neredeyse her markette bulunabiliyor. 

Banvit, 1968’de Bandırma’da yem üreticisi olarak kurulmuş, 1984’te piliç eti üretimine başlamış bir marka; bugün Türkiye’nin en büyük et firmalarından biri. Entegre üretim tesisleriyle tavuk, hindi ve kırmızı et üretiyor. Basınca dayalı yolum ve susuz kesim gibi teknolojiler kullanması, etin su emmesini engelleyerek gerçek et ağırlığını korumasını sağlıyor. Müşteri sorularını yanıtladığı ayrı bir platform kurması da şeffaflık açısından dikkat çeken bir yaklaşım.

Namlı ve Namet: Butik ve Kalite Odaklı Türk Et Markalarının Öncüleri

Namet, 1929’da kurulmuş; Türkiye’nin en eski ve köklü et firmalarından biri. Markanın en belirgin özelliği kendi çiftliğine sahip olması. Namet Çiftliği’nde yetişen hayvanlardan gelen et, entegre tesislerde işleniyor. Bu da tedarik zincirinin baştan sona kontrol edilebilmesi anlamına geliyor. 150’yi aşkın ürün çeşidiyle taze etten şarküteriye, ileri işlenmiş ürünlerden dondurulmuşa kadar geniş bir alanı kapsıyor. Sucuk tarafında klasik dana kangaldan kasap sucuğa, pastırmadan kavurmaya kadar zengin bir yelpaze sunuyor. 

Namlı ise aslında Namlı Gurme adıyla bilinen ve ağırlığını şarküteri-kahvaltılık tarafına vermiş bir marka; pastırma, sucuk, kavurma gibi et mamullerinin yanı sıra peynir, zeytin ve bal gibi ürünlerle de tanınıyor. Online sipariş ve Türkiye geneline kargo hizmeti sunması, İstanbul dışındakiler için de erişilebilir kılıyor.

Taze Et Fiyat Rehberi – 2026

Taze Et Fiyat Rehberi – 2026

Dana, Kuzu ve Tavuk Eti Güncel Fiyat Karşılaştırması: Kg Bazında 2026 Tablosu

Et fiyatları Türkiye’de mevsime, bölgeye ve satış kanalına göre ciddi biçimde değişiyor. Genel eğilim şöyle: tavuk eti en ekonomik seçenek olarak kalırken, dana eti orta bantta, kuzu eti ise en üst segmentte konumlanıyor. Aynı ürün için mahalle kasabı, zincir market ve online platform arasında yüzde 20-30’a varan farklar görülebiliyor. EBK mağazaları genelde piyasa ortalamasının altında fiyat sunuyor ama ürün çeşitliliği ve stok durumu şubeye göre değişebiliyor. Fiyat takibi yapıyorsanız kurban bayramı öncesi ve yaz aylarındaki mangal sezonunda fiyatların yükseldiğini, kış aylarında ise nispeten dengelendiğini bilmekte fayda var.

Online Et Alışverişi mi, Kasap mı? Hangisi Daha Avantajlı?

İkisinin de kendine göre üstünlüğü var. Kasabın avantajı eti gözünüzle görebilmeniz: rengine, yağ dağılımına ve kokusuna bakarak karar verebiliyorsunuz, ayrıca kesim şeklini kendi isteğinize göre yaptırabiliyorsunuz. Güvendiğiniz bir kasapla kurulan uzun süreli ilişki, kalite garantisinin en pratik yolu. Online alışverişin avantajı ise şeffaflık ve çeşitlilik: üretim tarihi, hayvanın beslenme şekli ve dinlendirme süresi gibi bilgiler ürün sayfasında yazıyor, ayrıca dry aged gibi özel ürünlere ulaşmak çok daha kolay. Online sipariş verirken tek kritik nokta soğuk zincir: kargonun kaç saatte ulaştığı ve etin nasıl paketlendiği belirleyici oluyor, bu yüzden bu konuda referansı sağlam platformları tercih etmek gerekiyor.

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SSS: En Taze Et Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: En Taze Et Markaları Hakkında Merak Edilenler

Türkiye’nin En Taze Et Markası Hangisi? 2026 Editör Seçimi

  • Kırmızı ette genel tercih: Namet, kendi çiftliği ve entegre tesisleriyle tedarik zincirini baştan sona kontrol ediyor.

  • Fiyat istikrarı ve güvence: EBK, devlet denetimiyle üretim yapan en güvenilir seçeneklerden.

  • Beyaz ette: Banvit ve Beypiliç, sertifikaları ve antibiyotiksiz üretim iddialarıyla öne çıkıyor.

  • Organik arayanlar için: Orvital ve Suna, sertifikalı organik üretimleriyle en net alternatifler.

  • Butik ve özel kesim: Dilek Gurme ve Namlı Gurme, dinlendirilmiş et ve şarküteri tarafında iddialı.

Dondurulmuş Et mi Taze Et mi? Besin Değeri ve Lezzet Farkı

  • Doğru dondurulmuş etin besin kaybı çok az. Hızlı ve düşük sıcaklıkta dondurulan et, protein ve mineral değerlerini büyük ölçüde koruyor; asıl sorun yavaş dondurma ve tekrar tekrar çözdürme.

  • Lezzet farkı doku kaynaklı. Donma sırasında oluşan buz kristalleri et liflerini zedeliyor, bu da çözüldüğünde su kaybına ve biraz daha kuru bir dokuya yol açabiliyor.

  • Çözdürme yöntemi kritik. Eti oda sıcaklığında değil, buzdolabının alt rafında yavaş yavaş çözdürmek hem hijyen hem doku açısından en doğrusu.

  • Çözülmüş et asla tekrar dondurulmamalı. Bu, hem bakteri riskini artırıyor hem de etin dokusunu tamamen bozuyor.

Taze Et Doğru Nasıl Saklanır, Buzdolabında Kaç Gün Kalır?

  • Buzdolabında taze kırmızı et 2-3 gün, tavuk ise 1-2 gün dayanıyor. Bu süreler etin buzdolabının en soğuk bölümünde (genelde alt raf) saklandığı varsayımıyla geçerli.

  • Kıyma en çabuk bozulan et türü. Yüzey alanı fazla olduğu için bakteri üremesi daha hızlı; alındığı gün ya da ertesi gün tüketilmesi, tüketilmeyecekse hemen dondurulması gerekiyor.

  • Etin poşetinden çıkarılması iyi bir alışkanlık. Market poşetinde bekleyen et nem hapsediyor; cam ya da hava geçirmeyen kap içinde saklamak raf ömrünü uzatıyor.

  • Renk ve koku en güvenilir gösterge. Etin yüzeyinde grileşme, yapışkanlık ya da keskin bir koku varsa tarihine bakmadan tüketmemek en doğrusu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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