En Taze Et Markaları

EBK ve Migros Et: Türkiye’nin Köklü Kamu ve Özel Sektör Et Markaları

EBK, yani Et ve Balık Kurumu, 1952’de kurulmuş bir kamu iktisadi teşebbüsü; bugün Et ve Süt Kurumu (ESK) adıyla faaliyet gösteriyor ama ürünlerini hâlâ EBK markasıyla satıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki tesislerinde üretim yapıyor ve kendi satış mağazaları üzerinden doğrudan tüketiciye ulaşıyor. Taze kıyma ve kuşbaşının yanı sıra uzun raf ömürlü konserve et ve dondurulmuş ürünler de sunuyor. En büyük avantajı devlet denetimi ve fiyat istikrarı; özellikle et fiyatlarının dalgalandığı dönemlerde piyasayı dengeleyici bir rol üstleniyor.

Migros Et ise zincir marketin kendi markası olarak, market içi kasap reyonlarında taze et satışı yapıyor. Avantajı erişim kolaylığı: alışverişinizi yaparken aynı yerden etinizi de alabiliyorsunuz. Paketli ürünlerinde üretim ve son tüketim tarihleri net biçimde belirtiliyor, bu da tazelik takibini kolaylaştırıyor.

Pınar Et ve Banvit: Soğuk Zincir ve Geniş Dağıtım Ağıyla Öne Çıkan Yerli Markalar

Pınar Et, Yaşar Holding bünyesinde 1983’ten beri faaliyet gösteren, İzmir merkezli bir marka. Tüketici gözünde sağlıklı ve güvenilir gıdayla özdeşleşmiş durumda; üretim süreçlerindeki hijyen standartları ve her pakette aynı kaliteyi yakalama titizliği markanın en güçlü yanı. Taze et dışında sucuk, salam, köfte ve hamburger gibi işlenmiş ürünlerde de geniş bir kataloğu var. Türkiye genelindeki dağıtım ağı sayesinde neredeyse her markette bulunabiliyor.

Banvit, 1968’de Bandırma’da yem üreticisi olarak kurulmuş, 1984’te piliç eti üretimine başlamış bir marka; bugün Türkiye’nin en büyük et firmalarından biri. Entegre üretim tesisleriyle tavuk, hindi ve kırmızı et üretiyor. Basınca dayalı yolum ve susuz kesim gibi teknolojiler kullanması, etin su emmesini engelleyerek gerçek et ağırlığını korumasını sağlıyor. Müşteri sorularını yanıtladığı ayrı bir platform kurması da şeffaflık açısından dikkat çeken bir yaklaşım.

Namlı ve Namet: Butik ve Kalite Odaklı Türk Et Markalarının Öncüleri

Namet, 1929’da kurulmuş; Türkiye’nin en eski ve köklü et firmalarından biri. Markanın en belirgin özelliği kendi çiftliğine sahip olması. Namet Çiftliği’nde yetişen hayvanlardan gelen et, entegre tesislerde işleniyor. Bu da tedarik zincirinin baştan sona kontrol edilebilmesi anlamına geliyor. 150’yi aşkın ürün çeşidiyle taze etten şarküteriye, ileri işlenmiş ürünlerden dondurulmuşa kadar geniş bir alanı kapsıyor. Sucuk tarafında klasik dana kangaldan kasap sucuğa, pastırmadan kavurmaya kadar zengin bir yelpaze sunuyor.

Namlı ise aslında Namlı Gurme adıyla bilinen ve ağırlığını şarküteri-kahvaltılık tarafına vermiş bir marka; pastırma, sucuk, kavurma gibi et mamullerinin yanı sıra peynir, zeytin ve bal gibi ürünlerle de tanınıyor. Online sipariş ve Türkiye geneline kargo hizmeti sunması, İstanbul dışındakiler için de erişilebilir kılıyor.