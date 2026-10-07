"Dünya Starı Tadında" Dedi: Polat Yağcı, Tuzlu Kahve'nin 13. Bölümüne Gelecek Konuğu Duyurdu
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Star TV'nin salı akşamları yayınlanan dizisi Tuzlu Kahve'ye dünyaca ünlü yabancı bir isim konuk olacak. Dizinin yapımcısı Polat Yağcı, 13. bölümde 'dünya starı tadında' bir konuğun ekrana geleceğini açıkladı. Yağcı, her hafta yerli ve yabancı yeni isimlerin dizide yer alacağını da söyledi. Ancak 13. bölümde kimin konuk olacağını henüz paylaşmadı.
KAYNAK: Magazin Durağı
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Polat Yağcı, Tuzlu Kahve'nin 13. bölümünde dünyaca ünlü yabancı bir ismin konuk olacağını açıkladı.
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Yapımcıya göre dizinin amacı, eski aile komedilerinin tadını izleyiciye yeniden yaşatmak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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