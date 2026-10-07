"Dünya Starı Tadında" Dedi: Polat Yağcı, Tuzlu Kahve'nin 13. Bölümüne Gelecek Konuğu Duyurdu

Star TV'nin salı akşamları yayınlanan dizisi Tuzlu Kahve, her hafta ekrana getirdiği sürpriz konuklarla konuşulmaya devam ediyor. Bu kez yeni bir ipucu doğrudan dizinin yapımcısından geldi.

Magazin Durağı'nın sorularını yanıtlayan Polat Yağcı, son günlerde konuşulan isimlerin hatırlatılması üzerine 'Yok, bayağı var' dedi ve asıl sürprizi 13. bölüm için verdi.

Yağcı, '13. bölümde bayağı dünyaca ünlü bir yabancı biri var' ifadelerini kullandı. Dizide Türk oyuncuların yanı sıra yabancı oyuncuların da yer alacağını söyleyen yapımcı, '13. bölümde çok sağlam bir, dünya starı tadında başka bir yere selam çakacağız' diyerek merakı ikiye katladı.

Ancak Yağcı, konuk olacak ismin kim olduğunu paylaşmadı. Kimliği şimdilik sır gibi saklanan yıldızın hangi sahneyle ekrana geleceği de henüz belli değil.