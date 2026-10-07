article/comments
article/share
Haberler
TV
"Dünya Starı Tadında" Dedi: Polat Yağcı, Tuzlu Kahve'nin 13. Bölümüne Gelecek Konuğu Duyurdu

"Dünya Starı Tadında" Dedi: Polat Yağcı, Tuzlu Kahve'nin 13. Bölümüne Gelecek Konuğu Duyurdu

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 12:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Star TV'nin salı akşamları yayınlanan dizisi Tuzlu Kahve'ye dünyaca ünlü yabancı bir isim konuk olacak. Dizinin yapımcısı Polat Yağcı, 13. bölümde 'dünya starı tadında' bir konuğun ekrana geleceğini açıkladı. Yağcı, her hafta yerli ve yabancı yeni isimlerin dizide yer alacağını da söyledi. Ancak 13. bölümde kimin konuk olacağını henüz paylaşmadı.

KAYNAK: Magazin Durağı

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Polat Yağcı, Tuzlu Kahve'nin 13. bölümünde dünyaca ünlü yabancı bir ismin konuk olacağını açıkladı.

Polat Yağcı, Tuzlu Kahve'nin 13. bölümünde dünyaca ünlü yabancı bir ismin konuk olacağını açıkladı.

Star TV'nin salı akşamları yayınlanan dizisi Tuzlu Kahve, her hafta ekrana getirdiği sürpriz konuklarla konuşulmaya devam ediyor. Bu kez yeni bir ipucu doğrudan dizinin yapımcısından geldi.

Magazin Durağı'nın sorularını yanıtlayan Polat Yağcı, son günlerde konuşulan isimlerin hatırlatılması üzerine 'Yok, bayağı var' dedi ve asıl sürprizi 13. bölüm için verdi.

Yağcı, '13. bölümde bayağı dünyaca ünlü bir yabancı biri var' ifadelerini kullandı. Dizide Türk oyuncuların yanı sıra yabancı oyuncuların da yer alacağını söyleyen yapımcı, '13. bölümde çok sağlam bir, dünya starı tadında başka bir yere selam çakacağız' diyerek merakı ikiye katladı.

Ancak Yağcı, konuk olacak ismin kim olduğunu paylaşmadı. Kimliği şimdilik sır gibi saklanan yıldızın hangi sahneyle ekrana geleceği de henüz belli değil.

Yapımcıya göre dizinin amacı, eski aile komedilerinin tadını izleyiciye yeniden yaşatmak.

Yapımcıya göre dizinin amacı, eski aile komedilerinin tadını izleyiciye yeniden yaşatmak.

Polat Yağcı, Tuzlu Kahve'nin reytinglerde her hafta birinci olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Yağcı, 'İnsanları güldürmek için haftada bir gün de olsa evlerine misafir oluyoruz' diyerek seyirciye teşekkür etti.

Dizinin çıkış noktasını da anlatan yapımcı, iki, iki buçuk saatlik bir süre de olsa izleyicinin kafasını dağıtacak bir iş yapmaya çalıştıklarını söyledi.

'Eski aile komedisi tadında bir iş yapmaya çalışıyoruz. Her hafta bir nevi eski işlere selam çakıyoruz. Kimi zaman bir ustaya selam çakıyoruz, kimi zaman eski dizilere bir selam çakıyoruz' sözleriyle dizinin göndermelerle dolu yapısını özetledi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın