Göndermeleriyle Dillerden Düşmeyen Tuzlu Kahve'de Bu Kez Kuzey Güney'e Selam Çakıldı!
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Star TV'nin salı akşamlarındaki iddialı dizisi Tuzlu Kahve, her bölümde eski dizilere yaptığı göndermelerle konuşulmaya devam ediyor. Geçen hafta Doktorlar'ın Levent ile Ela'sını yıllar sonra buluşturan dizi, dün akşamki bölümde nostalji dozunu bir kez daha artırdı. Kavak Yelleri sürprizi yetmezmiş gibi, bu kez Kuzey Güney'e de selam çakıldı.
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Tuzlu Kahve'nin nostalji şovu, geçen hafta Doktorlar'ın Levent ile Ela'sını buluşturmasıyla başladı.
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Doktorlar'ın ardından sıra Kavak Yelleri'nin Aslı, Efe, Su ve Güven'ine geldi.
Buğra Gülsoy, yıllar önce Kıvanç Tatlıtuğ'la başrolü paylaştığı Kuzey Güney'e selam gönderdi.
O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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