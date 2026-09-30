Göndermeleriyle Dillerden Düşmeyen Tuzlu Kahve'de Bu Kez Kuzey Güney'e Selam Çakıldı!

Nostalji rüzgarı bir hafta sonra daha da sertleşti. Dün akşam yayınlanan 5. bölümde Kavak Yelleri'nin Aslı'sı Pelin Karahan ile Efe'si Dağhan Külegeç konuk oyuncu olarak ekrana geldi. İşin güzel yanı, karşılarında yine tanıdık yüzler vardı. Tuzlu Kahve'de Murat ile Aybüke'yi oynayan Sarp Apak ve Ceren Moray, Kavak Yelleri'nde de Güven ile Su'ya hayat vermişti.

Dörtlünün yolu, Kavak Yelleri'nin unutulmaz lunapark sahnesine selam veren bir lunaparkta kesişti. Tanıtımlarda dizinin şarkısı 'Hele Bi Gel' çalınca nostalji iyice katmerlendi. Yapımcı Polat Yağcı da bölüm öncesinde sahnenin kamera arkasını paylaşıp 'Anılar Tuzlu Kahve'de canlanmaya devam ediyor' demişti. Meğer anılar bununla da bitmiyormuş.