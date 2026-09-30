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Göndermeleriyle Dillerden Düşmeyen Tuzlu Kahve'de Bu Kez Kuzey Güney'e Selam Çakıldı!

Göndermeleriyle Dillerden Düşmeyen Tuzlu Kahve'de Bu Kez Kuzey Güney'e Selam Çakıldı!

Star tv yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.09.2026 - 07:51
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Star TV'nin salı akşamlarındaki iddialı dizisi Tuzlu Kahve, her bölümde eski dizilere yaptığı göndermelerle konuşulmaya devam ediyor. Geçen hafta Doktorlar'ın Levent ile Ela'sını yıllar sonra buluşturan dizi, dün akşamki bölümde nostalji dozunu bir kez daha artırdı. Kavak Yelleri sürprizi yetmezmiş gibi, bu kez Kuzey Güney'e de selam çakıldı.

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Tuzlu Kahve'nin nostalji şovu, geçen hafta Doktorlar'ın Levent ile Ela'sını buluşturmasıyla başladı.

Tuzlu Kahve'nin nostalji şovu, geçen hafta Doktorlar'ın Levent ile Ela'sını buluşturmasıyla başladı.

Her şey 22 Eylül'de yayınlanan 4. bölümde başladı. Doktorlar'ın Levent'i Kutsi, konuk oyuncu olarak Tuzlu Kahve'ye geldi ve dizinin Elit'i Yasemin Ergene'yle karşı karşıya geçti. İkiliyi aynı sahnede görmek, Doktorlar'la büyüyen izleyici için 18 yıl öncesine dönmek demekti.

Üstelik sahne sıradan bir buluşma değildi. Doktorlar'da Ela'yı nikah günü terk eden Levent'e, Tuzlu Kahve'de aşka inancını kaybetmek üzerine kurulan bir replikle açık açık göz kırpıldı. Sosyal medyada 'Travmam tetiklendi' diyenler de vardı, 'Bu dizinin sonu böyle olmalıydı' diyenler de.

Doktorlar'ın ardından sıra Kavak Yelleri'nin Aslı, Efe, Su ve Güven'ine geldi.

Doktorlar'ın ardından sıra Kavak Yelleri'nin Aslı, Efe, Su ve Güven'ine geldi.

Nostalji rüzgarı bir hafta sonra daha da sertleşti. Dün akşam yayınlanan 5. bölümde Kavak Yelleri'nin Aslı'sı Pelin Karahan ile Efe'si Dağhan Külegeç konuk oyuncu olarak ekrana geldi. İşin güzel yanı, karşılarında yine tanıdık yüzler vardı. Tuzlu Kahve'de Murat ile Aybüke'yi oynayan Sarp Apak ve Ceren Moray, Kavak Yelleri'nde de Güven ile Su'ya hayat vermişti.

Dörtlünün yolu, Kavak Yelleri'nin unutulmaz lunapark sahnesine selam veren bir lunaparkta kesişti. Tanıtımlarda dizinin şarkısı 'Hele Bi Gel' çalınca nostalji iyice katmerlendi. Yapımcı Polat Yağcı da bölüm öncesinde sahnenin kamera arkasını paylaşıp 'Anılar Tuzlu Kahve'de canlanmaya devam ediyor' demişti. Meğer anılar bununla da bitmiyormuş.

Buğra Gülsoy, yıllar önce Kıvanç Tatlıtuğ'la başrolü paylaştığı Kuzey Güney'e selam gönderdi.

Buğra Gülsoy, yıllar önce Kıvanç Tatlıtuğ'la başrolü paylaştığı Kuzey Güney'e selam gönderdi.

Aynı bölümün asıl kahkaha anı ise Buğra Gülsoy'dan geldi. Tuzlu Kahve'nin Mehmet'i Buğra Gülsoy, 2011-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Kuzey Güney'de Kıvanç Tatlıtuğ'la başrolü paylaşmış, Güney Tekinoğlu'nu canlandırmıştı. Birbirine hiç benzemeyen iki kardeşin hikayesi, aradan yıllar geçse de izleyicinin aklından çıkmadı.

Dün akşamki sahnede Mehmet, annesi Hatun'la konuştuktan sonra telefonu eline aldı. Fonda Kuzey Güney'in jenerik müziği yükselince izleyici ne olacağını çoktan anlamıştı. Mehmet, parmağını şakağına dayayıp telefonu tam da Kuzey gibi tuttu. Yıllarca Güney'i oynayan Buğra Gülsoy'un bu kez Kuzey'in meşhur pozunu vermesi sosyal medyada kahkaha tufanı yarattı.

O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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