Tuzlu Kahve'deki Kavak Yelleri Buluşması Deniz'i Merak Ettirdi: İbrahim Kendirci'nin Son Hali Ortaya Çıktı!

Daha geçtiğimiz bölümlerde Doktorlar'ın Ela ve Levent'i, yani Yasemin Ergene ve Kutsi yıllar sonra aynı ekranda buluşmuştu. Tuzlu Kahve'de karşı karşıya gelen ikilinin sahnesinde Doktorlar aşkına yapılan göndermeler, diziyi zamanında kaçırmadan izleyenleri bir anda yıllar öncesine götürmüştü. Ela ve Levent'i yaklaşık 20 yıl sonra yeniden yan yana görmek zaten yeterince nostaljikken Tuzlu Kahve belli ki bu damarı bırakmaya hiç niyetli değilmiş.

Çünkü fragmanı yayınlanan 5. bölümde bu kez sıra Kavak Yelleri'ne geldi! Dizinin Aslı'sı Pelin Karahan ve Efe'si Dağhan Külegeç, Kavak Yelleri'ndeki eski rol arkadaşları Sarp Apak ve Ceren Moray'ı ziyaret etti. Dörtlünün bir de lunaparka gittiğini görünce nostalji dozu iyice yükseldi.

Ama asıl darbeyi fondan yükselen o tanıdık şarkı vurdu: 'Hele Bi Gel!' Aslı, Efe, Güven ve Su'yu yıllar sonra aynı karede görmek yetmezmiş gibi bir de Kavak Yelleri'nin hafızalara kazınan jenerik müziği devreye girince, dizinin eski izleyicileri küçük çaplı bir kalp krizi yaşadı desek yeridir. 😅

Bölüm daha yayınlanmadan sosyal medyada eski sahneler yeniden dolaşıma girmeye, Kavak Yelleri anıları tazelenmeye başladı. Fragmanı görenler de haliyle yayın günü için şimdiden geri sayıma geçti.