Tuzlu Kahve'deki Kavak Yelleri Buluşması Deniz'i Merak Ettirdi: İbrahim Kendirci'nin Son Hali Ortaya Çıktı!
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Tuzlu Kahve, Doktorlar'ın ardından bu kez Kavak Yelleri nostaljisiyle bir neslin kalbinden vurdu. Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'in Ceren Moray ve Sarp Apak'la yıllar sonra buluştuğu anlar daha bölüm yayınlanmadan gündem oldu. Üstelik fragmanda 'Hele Bi Gel'i duyunca hepimiz biraz 2007'ye döndük!
Aslı ve Efe'yi yeniden yan yana görmek ise akıllara aynı soruyu getirdi: Peki Deniz nerede? Uzun süredir ekranlarda sık görmediğimiz İbrahim Kendirci'nin son hali de böylece yeniden merak konusu oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Tuzlu Kahve son haftalarda yaptığı nostaljik sürprizlerle bir neslin kalbinin hassas noktalarına oynamaya başladı!
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Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'i 19 yıl sonra yeniden yan yana görmek "o zaman ve şimdi" karşılaştırmalarını da beraberinde getirdi!
Üstelik İbrahim Kendirci, Kavak Yelleri'ndeki bazı rol arkadaşlarının aksine uzun süredir magazin gündeminde sık sık karşımıza çıkan isimlerden biri değil.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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