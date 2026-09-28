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Tuzlu Kahve'deki Kavak Yelleri Buluşması Deniz'i Merak Ettirdi: İbrahim Kendirci'nin Son Hali Ortaya Çıktı!

Tuzlu Kahve'deki Kavak Yelleri Buluşması Deniz'i Merak Ettirdi: İbrahim Kendirci'nin Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2026 - 18:40
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Tuzlu Kahve, Doktorlar'ın ardından bu kez Kavak Yelleri nostaljisiyle bir neslin kalbinden vurdu. Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'in Ceren Moray ve Sarp Apak'la yıllar sonra buluştuğu anlar daha bölüm yayınlanmadan gündem oldu. Üstelik fragmanda 'Hele Bi Gel'i duyunca hepimiz biraz 2007'ye döndük! 

Aslı ve Efe'yi yeniden yan yana görmek ise akıllara aynı soruyu getirdi: Peki Deniz nerede? Uzun süredir ekranlarda sık görmediğimiz İbrahim Kendirci'nin son hali de böylece yeniden merak konusu oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Tuzlu Kahve son haftalarda yaptığı nostaljik sürprizlerle bir neslin kalbinin hassas noktalarına oynamaya başladı!

Tuzlu Kahve son haftalarda yaptığı nostaljik sürprizlerle bir neslin kalbinin hassas noktalarına oynamaya başladı!

Daha geçtiğimiz bölümlerde Doktorlar'ın Ela ve Levent'i, yani Yasemin Ergene ve Kutsi yıllar sonra aynı ekranda buluşmuştu. Tuzlu Kahve'de karşı karşıya gelen ikilinin sahnesinde Doktorlar aşkına yapılan göndermeler, diziyi zamanında kaçırmadan izleyenleri bir anda yıllar öncesine götürmüştü. Ela ve Levent'i yaklaşık 20 yıl sonra yeniden yan yana görmek zaten yeterince nostaljikken Tuzlu Kahve belli ki bu damarı bırakmaya hiç niyetli değilmiş.

Çünkü fragmanı yayınlanan 5. bölümde bu kez sıra Kavak Yelleri'ne geldi! Dizinin Aslı'sı Pelin Karahan ve Efe'si Dağhan Külegeç, Kavak Yelleri'ndeki eski rol arkadaşları Sarp Apak ve Ceren Moray'ı ziyaret etti. Dörtlünün bir de lunaparka gittiğini görünce nostalji dozu iyice yükseldi.

Ama asıl darbeyi fondan yükselen o tanıdık şarkı vurdu: 'Hele Bi Gel!' Aslı, Efe, Güven ve Su'yu yıllar sonra aynı karede görmek yetmezmiş gibi bir de Kavak Yelleri'nin hafızalara kazınan jenerik müziği devreye girince, dizinin eski izleyicileri küçük çaplı bir kalp krizi yaşadı desek yeridir. 😅

Bölüm daha yayınlanmadan sosyal medyada eski sahneler yeniden dolaşıma girmeye, Kavak Yelleri anıları tazelenmeye başladı. Fragmanı görenler de haliyle yayın günü için şimdiden geri sayıma geçti.

Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'i 19 yıl sonra yeniden yan yana görmek "o zaman ve şimdi" karşılaştırmalarını da beraberinde getirdi!

Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'i 19 yıl sonra yeniden yan yana görmek "o zaman ve şimdi" karşılaştırmalarını da beraberinde getirdi!

Dile kolay, Kavak Yelleri 2007 yılında hayatımıza girdi. O dönem Aslı ve Efe olarak hafızalarımıza kazınan Pelin Karahan ile Dağhan Külegeç'i bugün yeniden aynı karede görünce sosyal medyanın en sevdiği aktivite de başladı: Eski görüntülerle bugünkü haller yan yana getirildi. Dağhan Külegeç'in yıllar içerisinde değişen görünümü ve artık iyice belirginleşen beyazları dikkat çekerken, Pelin Karahan da güzelliği ve yıllar içerisindeki değişimiyle yorumların odağındaydı.

Karahan'ın zaman içerisinde görünümünde tercih ettiği estetik dokunuşlar da daha önce kendi açıklamaları üzerinden gündeme gelmişti. Anlayacağınız Aslı ve Efe'nin yıllar sonraki buluşması yalnızca Kavak Yelleri nostaljisini değil, 'Biz bu diziyi izlerken kaç yaşındaydık ve nasıl 19 yıl geçti?' krizini de beraberinde getirdi. Fakat Aslı ve Efe'yi yan yana görünce bizim gözümüz bir kişiyi daha aramadı değil... Çünkü Kavak Yelleri denince Aslı'nın hikayesinde yalnızca Efe yoktu. Aslı ve Efe'yi yeniden görmek elbette çok güzeldi ama bu hikayenin bir de Deniz'i vardı biliyorsunuz!

Kavak Yelleri'ni izleyenlerin unutması pek mümkün değil: Aslı'nın hayatındaki en önemli iki erkekten biri Efe'yse diğeri Deniz'di. İbrahim Kendirci'nin hayat verdiği Deniz, Aslı'nın eski sevgilisi olarak dizinin en önemli aşk hikayelerinden birinin tam ortasındaydı. Efe ve Deniz arasında kalan Aslı'nın yaşadıkları da Kavak Yelleri'nin yıllarca konuşulan meselelerinden olmuştu.

Hal böyle olunca Aslı ve Efe'yi 19 yıl sonra yeniden yan yana görenlerin aklına ister istemez 'Peki Deniz nerede?' sorusu geldi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Üstelik İbrahim Kendirci, Kavak Yelleri'ndeki bazı rol arkadaşlarının aksine uzun süredir magazin gündeminde sık sık karşımıza çıkan isimlerden biri değil.

Üstelik İbrahim Kendirci, Kavak Yelleri'ndeki bazı rol arkadaşlarının aksine uzun süredir magazin gündeminde sık sık karşımıza çıkan isimlerden biri değil.

Biz de küçük bir araştırma yaptık ve Kendirci'nin aslında sosyal medya hesabını aktif kullandığını, güncel hayatından kareleri takipçileriyle paylaşmaya devam ettiğini gördük. Kavak Yelleri'nin ardından oyunculuğa devam eden Kendirci; Payitaht: Abdülhamid, Darısı Başımıza ve Nöbet gibi yapımlarda rol aldı. Sonraki yıllarda da farklı projelerle izleyici karşısına çıktı.

Yani Deniz ortadan kaybolmadı, biz biraz gözden kaçırmışız anlayacağınız. 😅 Ve gelelim asıl merak ettiğimiz yere... Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci bugün böyle görünüyor! Hala oldukça havalı, yıllar onu çok da değiştirmemiş sanki...

Aslı, Efe, Su ve Güven'i yıllar sonra aynı hikayenin içinde görünce Deniz'i de yeniden hatırladık. Şimdi nostalji kapısı bu kadar açılmışken insanın aklına tek bir şey geliyor: İbrahim Kendirci de bir yerlerden çıksa da kadro biraz daha tamamlansa fena mı olur?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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