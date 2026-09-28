article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yılın Sanatçısı Seçilen 68 Yaşındaki Madonna'nın Yürüyüşü ve Son Hali Dillere Düştü!

Yılın Sanatçısı Seçilen 68 Yaşındaki Madonna'nın Yürüyüşü ve Son Hali Dillere Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2026 - 16:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

68 yaşındaki Madonna ödül gecesine resmen damgasını vurdu ama bu kez yalnızca kazandığı ödüllerle değil! 'Yılın Sanatçısı' seçilen ve geceden 7 ödülle ayrılan yıldızın sahneye çıktığı anlar sosyal medyanın radarına girdi. Madonna'nın yürüyüşünden değişen görüntüsüne, performansından yaptığı konuşmalara kadar pek çok detay ayrı ayrı tartışıldı. Hele bir de hangi ödülü aldığını karıştırdığı an vardı ki yorumların ardı arkası kesilmedi. 

Gelin gecenin en çok konuşulan detaylarına bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pop müziğin kraliçesi Madonna'nın yıllar geçse de gündemin tam ortasına düşme konusunda eline su dökmek pek mümkün değil!

Pop müziğin kraliçesi Madonna'nın yıllar geçse de gündemin tam ortasına düşme konusunda eline su dökmek pek mümkün değil!

80'lerden bu yana pop müziğin en büyük yıldızlarından biri olan Madonna'yı bugüne kadar sayısız imaj, olay yaratan sahne şovu ve değişimle gördük. 68 yaşındaki yıldız bu kez 2026 MTV Video Music Awards gecesinde karşımıza çıktı. Hem de öyle kırmızı halıda iki poz verip evine döndüğü bir gece değildi kendisi için.

23 yıl aradan sonra yeniden VMAs sahnesinde canlı performans sergileyen Madonna, Sabrina Carpenter ve Charli XCX'in de eşlik ettiği açılış şovuyla geceye hızlı bir giriş yaptı. Üstelik gecenin en çok adaylık alan isimlerinden biri olan Madonna, eve de eli kolu dolu döndü. Yılın Sanatçısı dahil tam 7 ödül kazanan yıldız gecenin en büyük kazananı oldu.

Yani kağıt üzerinde Madonna gecesiydi desek yanlış olmaz. Fakat sosyal medyaya soracak olursanız gecenin konuşulacak çok daha başka detayları vardı!

Gecenin en büyük ödüllerinden "Yılın Sanatçısı"nı Taylor Swift, Ariana Grande ve Sabrina Carpenter gibi isimlerin arasından sıyrılan Madonna kaptı.

Gecenin en büyük ödüllerinden "Yılın Sanatçısı"nı Taylor Swift, Ariana Grande ve Sabrina Carpenter gibi isimlerin arasından sıyrılan Madonna kaptı.

68 yaşındaki yıldız ödülünü almak için sahneye çıktığında kariyerinin başladığı yıllara da ufak bir dönüş yaptı.

1984'teki ilk VMAs performansında ayakkabısıyla yaşadığı aksilik yüzünden kendisini yere attığını ve elbisesinin açıldığını anlatan Madonna, o performansın ardından dönemin menajerinin kendisine kariyerinin bittiğini söylediğini hatırlattı.

Aradan 40 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra aynı sahnede 'Yılın Sanatçısı' ödülünü elinde tutuyor olması da gecenin Madonna açısından en manidar anlarından biriydi.

Konuşmasını son bir buçuk yılını kendisini bulmaya, kendisine inanmaya ve gerçekten yapmak istediği müziği yapmaya ayırdığını söyleyerek sürdüren Madonna, genç sanatçılara da aynı şeyi yapmaları yönünde seslendi.

Buraya kadar her şey gayet Madonnalık bir zafer konuşması gibi görünüyordu.

Ama yıldız gece boyunca mikrofonu her eline aldığında işler biraz daha ilginçleşmeye başladı!

Ödülleri birbiri ardına toplayan Madonna'nın yürüyüşünden konuşmalarına kadar gecedeki neredeyse her hareketi sosyal medyanın radarına girdi!

Ödülleri birbiri ardına toplayan Madonna'nın yürüyüşünden konuşmalarına kadar gecedeki neredeyse her hareketi sosyal medyanın radarına girdi!

İlk dikkat çeken elbette görüntüsüydü. Siyah dantelli korsesi, minicik şortu ve uzun çizmeleriyle sahneye çıkan Madonna'nın vücut proporsiyonundaki değişim ve son hali kısa sürede yorum konusu oldu. Ardından gözler yürüyüşüne çevrildi.

Özellikle merdivenleri çıkarken oldukça temkinli ilerlemesi ve sahnede attığı adımlar dikkat çekerken Madonna'nın dizindeki destek de gözlerden kaçmadı. Açılış performansında dansçılarının kendisini bir platform üzerinde taşıdığı bölüm de görüntüler yayılınca yeniden masaya yatırıldı.

Bazı kullanıcılar 68 yaşındaki yıldızın hareket ederken zorlandığını düşündüğünü söylerken bazıları ise o anların tamamen koreografinin bir parçası olduğunu savundu. Madonna'nın performans sırasında zaman zaman nefes nefese göründüğünü söyleyenler de vardı. Öte yandan 68 yaşında hâlâ böylesine büyük bir şovla sahneye çıkmasını alkışlayanların sayısı da az değildi.

Derken Madonna'nın ödül konuşmaları da ayrı bir gündem maddesine dönüştü. Yılın Sanatçısı ödülünü alırken konuşmasına parmaklarına teşekkür ederek başlayan Madonna'nın esprisi bazı izleyicileri güldürürken bazıları konuşmasını dağınık buldu. Sosyal medyada yıldızın konuşmasının takip edilmesinin zor olduğunu söyleyen yorumlar yapıldı.

Asıl kafa karıştıran an ise Madonna'nın Best Dance ödülünü almak için yeniden sahneye çıktığında yaşandı. Charli XCX ve Troye Sivan'ın yanında mikrofonu eline alan Madonna, bu kez aldığı ödülün tam olarak ne için olduğunu anlayamadığını söyleyince sosyal medya yine hareketlendi. Ardından mikrofonunun kısa olduğundan yakınması ve konuşmaya devam etmesi de gecenin en çok paylaşılan anları arasına girdi. Us Weekly de Madonna'nın sahnede Charli XCX ve Troye Sivan'a kategoriyi sorduğunu aktardı.

Bitmedi! Sabrina Carpenter'la kazandığı Best Collaboration ödülünü alırken de ikilinin 'Bring Your Love' şarkısının ortaya çıkış hikayesini anlatan Madonna, Sabrina'ya ulaşmaya çalıştığında ekibinden yanıt almasının beş gün sürdüğünü söyleyince bu kez gözler Sabrina'ya çevrildi. Bazı izleyiciler Madonna'nın bu detayı milyonların önünde anlatmasını Sabrina'yı zor durumda bırakan bir çıkış olarak yorumladı.

Yani anlayacağınız Madonna geceden 7 ödülle ayrıldı ama sosyal medya ödülleri konuşmaya pek fırsat bulamadı! Yürüyüşü ayrı, son hali ayrı, açılış performansı ayrı, konuşmaları ayrı tartışıldı; hangi ödülü aldığını karıştırdığı an ise gecenin üzerine adeta tuz biber ekti.

68 yaşındaki pop yıldızını eleştirenler kadar, 'Bu kadın 68 yaşında ve hâlâ VMAs sahnesinin merkezinde' diyerek savunanlar da vardı.

Ama bir konuda herkes hemfikirmiş gibi görünüyor: Madonna yine bir ödül gecesine geldi ve konuşulmadan gitmedi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın