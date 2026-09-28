Yılın Sanatçısı Seçilen 68 Yaşındaki Madonna'nın Yürüyüşü ve Son Hali Dillere Düştü!
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68 yaşındaki Madonna ödül gecesine resmen damgasını vurdu ama bu kez yalnızca kazandığı ödüllerle değil! 'Yılın Sanatçısı' seçilen ve geceden 7 ödülle ayrılan yıldızın sahneye çıktığı anlar sosyal medyanın radarına girdi. Madonna'nın yürüyüşünden değişen görüntüsüne, performansından yaptığı konuşmalara kadar pek çok detay ayrı ayrı tartışıldı. Hele bir de hangi ödülü aldığını karıştırdığı an vardı ki yorumların ardı arkası kesilmedi.
Gelin gecenin en çok konuşulan detaylarına bakalım.
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Pop müziğin kraliçesi Madonna'nın yıllar geçse de gündemin tam ortasına düşme konusunda eline su dökmek pek mümkün değil!
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Gecenin en büyük ödüllerinden "Yılın Sanatçısı"nı Taylor Swift, Ariana Grande ve Sabrina Carpenter gibi isimlerin arasından sıyrılan Madonna kaptı.
Ödülleri birbiri ardına toplayan Madonna'nın yürüyüşünden konuşmalarına kadar gecedeki neredeyse her hareketi sosyal medyanın radarına girdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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