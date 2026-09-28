Yılın Sanatçısı Seçilen 68 Yaşındaki Madonna'nın Yürüyüşü ve Son Hali Dillere Düştü!

80'lerden bu yana pop müziğin en büyük yıldızlarından biri olan Madonna'yı bugüne kadar sayısız imaj, olay yaratan sahne şovu ve değişimle gördük. 68 yaşındaki yıldız bu kez 2026 MTV Video Music Awards gecesinde karşımıza çıktı. Hem de öyle kırmızı halıda iki poz verip evine döndüğü bir gece değildi kendisi için.

23 yıl aradan sonra yeniden VMAs sahnesinde canlı performans sergileyen Madonna, Sabrina Carpenter ve Charli XCX'in de eşlik ettiği açılış şovuyla geceye hızlı bir giriş yaptı. Üstelik gecenin en çok adaylık alan isimlerinden biri olan Madonna, eve de eli kolu dolu döndü. Yılın Sanatçısı dahil tam 7 ödül kazanan yıldız gecenin en büyük kazananı oldu.

Yani kağıt üzerinde Madonna gecesiydi desek yanlış olmaz. Fakat sosyal medyaya soracak olursanız gecenin konuşulacak çok daha başka detayları vardı!