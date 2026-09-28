Böyle Düğün Hediyesi Görülmedi: Damada Altın Yerine İguana ve Bukalemun 'Taktılar'

Düğünde hediye edilen hayvanlar arasında sopa böceği, yeşil iguana, uromastyx ve Peter's banded skink gibi türler yer aldı. Yalçın'ın evinde ise bunların yanı sıra Sudan zırhlı kertenkelesi, Senegal bukalemunu, fire skink ve African fat-tailed gecko gibi canlılar da yaşıyor.

Yalçın, bu hobiyi yasal çerçevede sürdürmeye özen gösterdiklerini vurguluyor. Düğünde hediye edilen hayvanların tamamı da Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından belgelendirilmiş.