Böyle Düğün Hediyesi Görülmedi: Damada Altın Yerine İguana ve Bukalemun 'Taktılar'
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Düğünlerde damada takılan altınlar, bilezikler ve zarflar artık alışıldık bir manzara. Ancak Ankara'da geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Buğra Yalçın'ın düğünü, hediyeleriyle diğerlerinden ayrıldı.
Yalçın'ın arkadaşları, genç damada altın yerine birbirinden farklı egzotik hayvanlar hediye etti. Hediye listesinde yeşil iguanadan sopa böceğine, uromastyx'ten Peter's banded skink'e kadar pek çok farklı canlı vardı. Çocukluğundan beri doğaya ve hayvanlara meraklı olan Yalçın ise bu hediyelerin kendisi için altından çok daha değerli olduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hepsi belgeli, hepsi yasal
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Göl kenarındaki semenderlerle başlayan bir merak
Sıcak su duşu, sirkeli bez, aloe vera masajı
"Altından daha değerli benim için"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın