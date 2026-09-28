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Böyle Düğün Hediyesi Görülmedi: Damada Altın Yerine İguana ve Bukalemun 'Taktılar'

Böyle Düğün Hediyesi Görülmedi: Damada Altın Yerine İguana ve Bukalemun 'Taktılar'

Ankara Düğün
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 17:00
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Düğünlerde damada takılan altınlar, bilezikler ve zarflar artık alışıldık bir manzara. Ancak Ankara'da geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Buğra Yalçın'ın düğünü, hediyeleriyle diğerlerinden ayrıldı.

Yalçın'ın arkadaşları, genç damada altın yerine birbirinden farklı egzotik hayvanlar hediye etti. Hediye listesinde yeşil iguanadan sopa böceğine, uromastyx'ten Peter's banded skink'e kadar pek çok farklı canlı vardı. Çocukluğundan beri doğaya ve hayvanlara meraklı olan Yalçın ise bu hediyelerin kendisi için altından çok daha değerli olduğunu söyledi.

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Hepsi belgeli, hepsi yasal

Hepsi belgeli, hepsi yasal

Düğünde hediye edilen hayvanlar arasında sopa böceği, yeşil iguana, uromastyx ve Peter's banded skink gibi türler yer aldı. Yalçın'ın evinde ise bunların yanı sıra Sudan zırhlı kertenkelesi, Senegal bukalemunu, fire skink ve African fat-tailed gecko gibi canlılar da yaşıyor.

Yalçın, bu hobiyi yasal çerçevede sürdürmeye özen gösterdiklerini vurguluyor. Düğünde hediye edilen hayvanların tamamı da Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından belgelendirilmiş.

Göl kenarındaki semenderlerle başlayan bir merak

Göl kenarındaki semenderlerle başlayan bir merak

Yalçın'ın hayvanlara ilgisi çok küçük yaşlarda başlamış. Çocukken göl kenarında buldukları semenderlerle ilgilenen, doğada karşılaştığı böceklerin türlerini ve yaşam koşullarını araştıran Yalçın, yaralı bulduğu bazı böceklerin bakımını yapıp onları yeniden doğaya bıraktığını anlatıyor.

Zamanla bu merak, egzotik hayvan beslemeye dönüştü. Yalçın'a göre Türkiye'de egzotik hayvanlara ilgi son yıllarda giderek artıyor. İnsanlar bu canlılara ilk başta mesafeli yaklaşsa da onlarla temas ettikten sonra fikirlerinin değiştiğini söylüyor.

Sıcak su duşu, sirkeli bez, aloe vera masajı

Sıcak su duşu, sirkeli bez, aloe vera masajı

Yalçın'a göre egzotik hayvan beslemek sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Türkiye'nin iklim koşullarının bu canlılar için uygun olmadığını belirten genç damat, bazı insanların hayvanları alıp bir köşeye bıraktıklarını sandığını ama işin aslının çok farklı olduğunu anlatıyor.

Yalçın'ın anlattığına göre bazı hayvanlar iki günde bir sıcak suyla yıkanıyor, sirkeli bezle siliniyor, ardından aloe vera ile masaj yapılıp yeniden güneşlenmeye bırakılıyor. Kısacası bu, oldukça detaylı ve emek isteyen bir hobi.

"Altından daha değerli benim için"

"Altından daha değerli benim için"

Arkadaşlarının düğün hediyesiyle çok mutlu olduğunu söyleyen Yalçın, uzun zamandır beslediği bu canlıları birer evladı gibi gördüğünü anlatıyor.

Bu hobiye ilk başladığında ailesi şaşırsa da zamanla onlar da alışmış. Yalçın evde olmadığında annesi hayvanlara marul ve yaban mersini vererek bakımlarına yardım ediyor. Yeni evli çiftin evinde de bu konuda bir sorun yok gibi görünüyor: Yalçın'ın anlattığına göre eşi hobisinin en büyük destekçisi, hatta hayvanları kendisinden bile daha çok seviyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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