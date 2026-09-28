11 Yıllık Arıcı Kovanı Açınca Gözlerine İnanamadı: Dünyada 10-15 Yılda Bir Görülüyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eskişehir'in Alpu ilçesinde 11 yıldır arıcılık yapan Hakkı İşçi, bu sezon kovanlarını açtığında daha önce hiç bu kadar yoğun görmediği bir manzarayla karşılaştı. Yıllardır sarı ve kehribar tonlarına alışkın olduğu peteklerin içi bambaşka bir renge bürünmüştü. Üretici, dünyada ancak 10-15 yılda bir rastlandığını söylediği bu balı şimdi laboratuvara göndermeye hazırlanıyor.
Kaynak: İHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peteklerin içi yemyeşil çıktı, bu bala 'zümrüt balı' deniyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Odunsu ve keskin bir tadı var, kavanozda rengi değişebiliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın