11 Yıllık Arıcı Kovanı Açınca Gözlerine İnanamadı: Dünyada 10-15 Yılda Bir Görülüyor

Hakkı İşçi, Alpu'ya bağlı Ağaçhisar Mahallesi'ndeki arılığında yaklaşık 11 yıldır bal üretiyor. Bu yıl kovanlardaki çerçeveleri tek tek kontrol ederken petek gözlerinin yeşil bir balla dolu olduğunu fark etti. İşçi, karşılaştığı tablonun kendisini hayrete düşürdüğünü söyledi.

Aslında bu durum üretici için tamamen yeni değil. İşçi, önceki sezonlarda da peteklerde benzer renklere rastladıklarını ve bir şeylerden şüphelendiklerini, ancak bu yılki yoğunluğun çok daha fazla olduğunu anlattı. Bu renkteki bala halk arasında 'zümrüt balı' dendiğini de ekledi.

Rengin nereden geldiğine dair kendi açıklamasını da yaptı. İşçi'ye göre bu bal, doğadaki bazı özel bitkilerden, nektar ve salgılardan, bölgenin bitki örtüsünden kaynaklanan sebeplerle oluşuyor. Bitkilere yeşil rengini veren klorofilden arıların yoğun şekilde nektar toplamasının bala da bu rengi verdiğini düşünüyor.

'Gerçekten çok etkileyici bir durumdu. Çok nadiren karşılaşılan bir durum' diyen İşçi, bunun dünyada da 10-15 yılda bir yaşandığını, Türkiye'de ise yıllar önce yalnızca birkaç yerde bu tür bala rastlandığını söyledi.