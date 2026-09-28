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11 Yıllık Arıcı Kovanı Açınca Gözlerine İnanamadı: Dünyada 10-15 Yılda Bir Görülüyor

11 Yıllık Arıcı Kovanı Açınca Gözlerine İnanamadı: Dünyada 10-15 Yılda Bir Görülüyor

Eskişehir Doğa
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 17:10
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Eskişehir'in Alpu ilçesinde 11 yıldır arıcılık yapan Hakkı İşçi, bu sezon kovanlarını açtığında daha önce hiç bu kadar yoğun görmediği bir manzarayla karşılaştı. Yıllardır sarı ve kehribar tonlarına alışkın olduğu peteklerin içi bambaşka bir renge bürünmüştü. Üretici, dünyada ancak 10-15 yılda bir rastlandığını söylediği bu balı şimdi laboratuvara göndermeye hazırlanıyor.

Kaynak: İHA

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Peteklerin içi yemyeşil çıktı, bu bala 'zümrüt balı' deniyor

Peteklerin içi yemyeşil çıktı, bu bala 'zümrüt balı' deniyor

Hakkı İşçi, Alpu'ya bağlı Ağaçhisar Mahallesi'ndeki arılığında yaklaşık 11 yıldır bal üretiyor. Bu yıl kovanlardaki çerçeveleri tek tek kontrol ederken petek gözlerinin yeşil bir balla dolu olduğunu fark etti. İşçi, karşılaştığı tablonun kendisini hayrete düşürdüğünü söyledi.

Aslında bu durum üretici için tamamen yeni değil. İşçi, önceki sezonlarda da peteklerde benzer renklere rastladıklarını ve bir şeylerden şüphelendiklerini, ancak bu yılki yoğunluğun çok daha fazla olduğunu anlattı. Bu renkteki bala halk arasında 'zümrüt balı' dendiğini de ekledi.

Rengin nereden geldiğine dair kendi açıklamasını da yaptı. İşçi'ye göre bu bal, doğadaki bazı özel bitkilerden, nektar ve salgılardan, bölgenin bitki örtüsünden kaynaklanan sebeplerle oluşuyor. Bitkilere yeşil rengini veren klorofilden arıların yoğun şekilde nektar toplamasının bala da bu rengi verdiğini düşünüyor.

'Gerçekten çok etkileyici bir durumdu. Çok nadiren karşılaşılan bir durum' diyen İşçi, bunun dünyada da 10-15 yılda bir yaşandığını, Türkiye'de ise yıllar önce yalnızca birkaç yerde bu tür bala rastlandığını söyledi.

Odunsu ve keskin bir tadı var, kavanozda rengi değişebiliyor

Odunsu ve keskin bir tadı var, kavanozda rengi değişebiliyor

Yeşil balın lezzeti de alışılmış çiçek ballarından farklı. İşçi, balın odunsu, keskin ve çok lezzetli bir tadı olduğunu anlattı. Ancak bu rengin kalıcı olmayabileceğini de hatırlattı: Bal kavanoza aktarıldığında yeşil ton değişebiliyor. Arılıktan bugüne kadar çıkan ballar ise hep sarı ve kehribar renklerindeydi.

Üretici, bu balın oldukça değerli olduğunun söylendiğini belirtiyor. Yine de rengin gerçek sebebini ve balın içeriğini kesinleştirmek için bilimsel bir inceleme gerekiyor. İşçi de bu yüzden örnekleri laboratuvara göndereceklerini, hem rengin kaynağını hem de etkisini araştırdıklarını söyledi.

İşçi'nin hedefi tek seferlik bir sürprizle yetinmemek. 'Bu şekilde bir bal üretmekten dolayı gerçekten çok memnunuz' diyen üretici, zümrüt balını bundan sonra her yıl ve daha fazla üretmek istediklerini, analizlerle kalitesini test edip neye iyi geldiğini ve faydalarını öğrenmeyi planladıklarını anlattı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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